  Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии "все перемешала, и готово"

Выпекать манник необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 40 минут Фото: depositphotos.com

Для приготовления понадобятся:

400 мл кефира или питьевого йогурта;

200 г манки;

100 мл растительного масла;

160 г муки;

130 г сахара;

16 г ванильного сахара;

2 ч. л. разрыхлителя;

четыре яблока.

"Рецепт из серии – все перемешала, и готово. Манник готовится за несколько минут, но получается пухленький и влажный", – анонсировала приготовление блюда кулинарный блогер.

Для теста необходимо смешать все ингредиенты, добавить нарезанные и очищенные яблоки.

"По желанию можно добавить немного корицы. Долго перемешивать не надо – главное, чтобы все яблоки оказались в тесте", – отметила эксперт.

Готовое тесто выкладывается в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекать манник необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 40 минут.

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