Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2021
 
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Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии "все перемешала, и готово"

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Выпекать манник необходимо в разогретой до 170 &deg;C духовке около 40 минут
Выпекать манник необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 40 минут
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 1 октября на своем канале в YouTube разместила видеорецепт приготовления манника на кефире с яблоками.

Для приготовления понадобятся:

  • 400 мл кефира или питьевого йогурта; 
  • 200 г манки; 
  • 100 мл растительного масла;
  • 160 г муки; 
  • 130 г сахара;
  • 16 г ванильного сахара;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • четыре яблока.

"Рецепт из серии – все перемешала, и готово. Манник готовится за несколько минут, но получается пухленький и влажный", – анонсировала приготовление блюда кулинарный блогер.

Для теста необходимо смешать все ингредиенты, добавить нарезанные и очищенные яблоки.

"По желанию можно добавить немного корицы. Долго перемешивать не надо – главное, чтобы все яблоки оказались в тесте", – отметила эксперт.

Готовое тесто выкладывается в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекать манник необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 40 минут.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTub
Теги: яблоки, кулинария, десерт, рецепт, рецепты
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