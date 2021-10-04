  Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии "все перемешала, и готово"

Для приготовления понадобятся:
"Рецепт из серии – все перемешала, и готово. Манник готовится за несколько минут, но получается пухленький и влажный", – анонсировала приготовление блюда кулинарный блогер.
Для теста необходимо смешать все ингредиенты, добавить нарезанные и очищенные яблоки.
"По желанию можно добавить немного корицы. Долго перемешивать не надо – главное, чтобы все яблоки оказались в тесте", – отметила эксперт.
Готовое тесто выкладывается в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекать манник необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 40 минут.