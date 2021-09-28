  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера

Для коржа понадобятся:
Для крема необходимо взять:
"В миску разбиваем яйцо, добавляем кефир, сахар, цедру апельсина, апельсиновый сок и перемешиваем все венчиком. Добавляем муку, разрыхлитель, орехи. Тыкву натираем на терке – обрабатывать ее термически не нужно", – описала процесс приготовления теста для коржа блогер.
Отдельно взбиваем отделенный от желтка белок и вводим его в тесто, после чего аккуратно размешиваем. Готовую массу выкладываем на застеленную фольгой форму и выпекаем около часа в духовке при температуре 180 °C. Остывший корж нужно разрезать пополам.
"Бисквит получается влажноватый – он не сырой, просто из-за тыквы он сочный. Благодаря этому тортик получится безумно нежным и не надо будет пропитывать коржи", – объяснила блогер.
Для приготовления крема нужно смешать в кастрюле молоко, отделенный от белка желток, сахар, сухое молоко, крахмал и поставить на огонь на несколько минут, чтобы масса загустела.
"Отправляем ее в емкость, добавляем сливочный сыр и взбиваем блендером. Крем необходимо поставить в холодильник на несколько часов – так он станет гуще", – отметила эксперт.
В конце загустевшим кремом перемазываем коржи, а готовый торт оставляем в холодильнике на несколько часов, чтобы он пропитался.