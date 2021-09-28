  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера

Для тыквенного торта понадобится всего 175 г тыквы Фото: depositphotos.com

Для коржа понадобятся:

одно яйцо;

один белок отдельно;

80 мл кефира;

70 г сахара;

цедра половины апельсина;

сок половины апельсина;

175 г тыквы;

65 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 г измельченных орехов.

Для крема необходимо взять:

один желток;

250 мл молока;

15 г сухого молока;

2 ст. л. кукурузного крахмала;

2 ст. л. сахара;

150 г сливочного сыра.

"В миску разбиваем яйцо, добавляем кефир, сахар, цедру апельсина, апельсиновый сок и перемешиваем все венчиком. Добавляем муку, разрыхлитель, орехи. Тыкву натираем на терке – обрабатывать ее термически не нужно", – описала процесс приготовления теста для коржа блогер.

Отдельно взбиваем отделенный от желтка белок и вводим его в тесто, после чего аккуратно размешиваем. Готовую массу выкладываем на застеленную фольгой форму и выпекаем около часа в духовке при температуре 180 °C. Остывший корж нужно разрезать пополам.

"Бисквит получается влажноватый – он не сырой, просто из-за тыквы он сочный. Благодаря этому тортик получится безумно нежным и не надо будет пропитывать коржи", – объяснила блогер.

Для приготовления крема нужно смешать в кастрюле молоко, отделенный от белка желток, сахар, сухое молоко, крахмал и поставить на огонь на несколько минут, чтобы масса загустела.

"Отправляем ее в емкость, добавляем сливочный сыр и взбиваем блендером. Крем необходимо поставить в холодильник на несколько часов – так он станет гуще", – отметила эксперт.

В конце загустевшим кремом перемазываем коржи, а готовый торт оставляем в холодильнике на несколько часов, чтобы он пропитался.

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