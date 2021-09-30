  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога

В рецепте отмечается, что тыква не является емкостью для запекания – она служит для обмена вкусов и ароматов, поэтому все продукты необходимо класть в тыкву почти готовыми Фото: depositphotos.com

"Тыква пропитывается мясным ароматом, оставляя приятную сладость", – описали вкус блюда авторы блога.

Для приготовления понадобится:

одна тыква весом 12 кг;

1 кг куриного филе;

две луковицы;

300 г пшена;

четыре болгарских перца;

400 г шампиньонов;

500 г сметаны;

шесть помидоров;

пять зубчиков чеснока;

200 г брынзы;

1 ч. л. паприки;

соль, перец, по вкусу.

"Первым делом подготовим тыкву – ее будем использовать как посуду, она будет съедобной. Кладем тыкву плодоножкой вниз, отрезаем верхушку и делаем крышку. Извлекаем из тыквы семена и волокна, оставив цельную мякоть. Смесью соли и перца натираем тыкву внутри", – описали процесс авторы блога.

Затем необходимо залить кипятком пшено, промыть и еще раз повторить процедуру. Филе нарезаем кусочками и поджариваем на сковороде на среднем огне, а когда подрумянится, добавляем нарезанный кольцами лук и перец, нарезанный кусочками. В конце добавляем нарезанные на части шампиньоны, солим, перчим и накрываем крышкой, а спустя несколько минут добавляем распаренное пшено, заливаем горячей водой и тушим под крышкой.

"Тыква не является емкостью для запекания – она служит для обмена вкусов и ароматов, поэтому все продукты необходимо класть в тыкву почти готовыми", – отмечается в рецепте.

На следующем этапе необходимо сметану перемешать с измельченным чесноком, посолить, поперчить и также добавить в сковороду. Готовую начинку перекладываем в тыкву двумя слоями.

"Половину кладем на дно тыквы, сверху выкладываем шар помидоров и посыпаем брынзой, а затем повторяем действия. Накрываем тыкву крышкой и оборачиваем несколько раз фольгой", – говорится в ролике.

Тыкву необходимо выпекать в разогретой до 220 °C духовке в течение трех часов до готовности.

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