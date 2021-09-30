  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога

"Тыква пропитывается мясным ароматом, оставляя приятную сладость", – описали вкус блюда авторы блога.
Для приготовления понадобится:
"Первым делом подготовим тыкву – ее будем использовать как посуду, она будет съедобной. Кладем тыкву плодоножкой вниз, отрезаем верхушку и делаем крышку. Извлекаем из тыквы семена и волокна, оставив цельную мякоть. Смесью соли и перца натираем тыкву внутри", – описали процесс авторы блога.
Затем необходимо залить кипятком пшено, промыть и еще раз повторить процедуру. Филе нарезаем кусочками и поджариваем на сковороде на среднем огне, а когда подрумянится, добавляем нарезанный кольцами лук и перец, нарезанный кусочками. В конце добавляем нарезанные на части шампиньоны, солим, перчим и накрываем крышкой, а спустя несколько минут добавляем распаренное пшено, заливаем горячей водой и тушим под крышкой.
"Тыква не является емкостью для запекания – она служит для обмена вкусов и ароматов, поэтому все продукты необходимо класть в тыкву почти готовыми", – отмечается в рецепте.
На следующем этапе необходимо сметану перемешать с измельченным чесноком, посолить, поперчить и также добавить в сковороду. Готовую начинку перекладываем в тыкву двумя слоями.
"Половину кладем на дно тыквы, сверху выкладываем шар помидоров и посыпаем брынзой, а затем повторяем действия. Накрываем тыкву крышкой и оборачиваем несколько раз фольгой", – говорится в ролике.
Тыкву необходимо выпекать в разогретой до 220 °C духовке в течение трех часов до готовности.