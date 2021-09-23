  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"

Для теста понадобится:

1 ст. теплого молока;

10 г дрожжей;

70 г сахара;

0,5 ч. л. соли;

500 г муки;

50 г сливочного масла;

2 яйца.

Для начинки необходимы:

50 г растопленного сливочного масла;

100 г сахара;

1 ч. л корицы.

Для крема нужны:

250 г сыра маскарпоне;

2 ст. л. сахарной пудры;

100 мл сливок.

"В едва теплое молоко добавляем сахар, дрожжи и тщательно перемешиваем. Оставляем минут на 20, чтобы дрожжи начали бродить. Затем добавляем соль, растопленное, но не горячее масло, два яйца. Перемешиваем, а затем добавляем в два этапа просеянную муку и начинаем замешивать тесто в течение 10 минут Оно должно получиться мягким", – описала процесс приготовления теста кулинарный блогер.

Готовое тесто необходимо оставить в теплом месте на полтора часа, а тем временем приготовить начинку для булочек. Для этого нужно смешать сахар с корицей.

Поднявшееся тесто вымешиваем и раскатываем прямоугольником толщиной около 1 см, смазываем его поверхность мягким сливочным маслом, а затем посыпаем сахаром с корицей.

"Если не любите корицу, ее можно заменить на какао. Дальше заворачиваем тесто в рулет, стараясь сделать его довольно плотным, а после разрезаем на равные части и немного приподнимаем середину булочки, чтобы форма получилась выпуклой. Булки перед приготовлением необходимо оставить в теплом месте на 30 мин.", – порекомендовала эксперт.

Булочки выпекаются на застеленной пергаментной бумагой форме в разогретой до 160 °C духовке около 30 минут, а в это время можно приготовить заливку.

"Для заливки понадобится любой сливочный натуральный сыр – у меня это маскарпоне, но подойдет и любой другой крем-сыр. Добавляем к нему сахарную пудру по вкусу, сливки или молоко, взбиваем миксером до однородности. Пока булочки еще горячие, смазываем их кремом – важно, чтобы крем хорошо растаял и пропитал булочки. Они получаются очень ароматные, очень мягкие – это очень вкусно", – объяснила блогер.

ВИДЕО

Видео: Лілія Цвіт / YouTube