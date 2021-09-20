"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт

"Тесто – как пух, пончики получаются очень нежными и вкусными. А если покроете глазурью и внутрь какую-то начинку добавите – получатся донатсы", – заверила кулинарный блогер.
Ингредиенты (на порцию из четырех человек):
Приготовление:
1. Муку просеиваем, добавляем сахар, соль, дрожжи и перемешиваем. Яйцо смешиваем с молоком и выливаем в сухие ингредиенты. Замешиваем липкое тесто.
2. Добавляем размягченное масло и вымешиваем тесто около 5–10 мин. Тесто должно собраться в ком и почти не липнуть к рукам.
3. Миску смазываем каплей масла и кладем туда тесто. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на час в теплом месте.
4. Поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, раскатываем его до толщины 1–1,5 см и вырезаем пончики. Кружочек внутри можно вырезать крышкой от подсолнечного масла.
5. Выкладываем пончики на доску, присыпанную мукой, накрываем полотенцем и даем им еще 20 мин. "подойти".
6. В хорошо разогретом подсолнечном масле обжариваем пончики до золотистого цвета. После выкладываем их на салфетку, чтобы лишнее масло стекло, даем остыть и присыпаем сахарной пудрой.
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