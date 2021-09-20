"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт

"Тесто – как пух, пончики получаются очень нежными и вкусными", – заверила автор рецепта Фото: depositphotos.com

"Тесто – как пух, пончики получаются очень нежными и вкусными. А если покроете глазурью и внутрь какую-то начинку добавите – получатся донатсы", – заверила кулинарный блогер.

Ингредиенты (на порцию из четырех человек):

500 г муки;

12 г сухих дрожжей;

280 мл теплого молока;

одно яйцо;

50 г сахара (+ ваниль или ванильный сахар по желанию);

0,5 ч.л. соли;

50 г мягкого сливочного масла;

0,5 л масла для жарки;

сахарная пудра для присыпки.

Приготовление:

1. Муку просеиваем, добавляем сахар, соль, дрожжи и перемешиваем. Яйцо смешиваем с молоком и выливаем в сухие ингредиенты. Замешиваем липкое тесто.

2. Добавляем размягченное масло и вымешиваем тесто около 5–10 мин. Тесто должно собраться в ком и почти не липнуть к рукам.

3. Миску смазываем каплей масла и кладем туда тесто. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на час в теплом месте.

4. Поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, раскатываем его до толщины 1–1,5 см и вырезаем пончики. Кружочек внутри можно вырезать крышкой от подсолнечного масла.

5. Выкладываем пончики на доску, присыпанную мукой, накрываем полотенцем и даем им еще 20 мин. "подойти".

6. В хорошо разогретом подсолнечном масле обжариваем пончики до золотистого цвета. После выкладываем их на салфетку, чтобы лишнее масло стекло, даем остыть и присыпаем сахарной пудрой.