Бульвар Шоубиз
 
11 сентября, 2021
 
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Нежная творожная запеканка с ягодами или фруктами. Рецепт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запеканку можно по желанию украсить любимыми ягодами или фруктами, а можно и тем и другим одновременно
Запеканку можно по желанию украсить любимыми ягодами или фруктами, а можно и тем и другим одновременно
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич из Черновцов поделилась в Instagram рецептом "нежной творожной запеканки".

Ингредиенты (на форму диаметром 21 см):

  • 600 г кисломолочного творога;
  • четыре яйца;
  • 150 г сахара;
  • 200 г сметаны;
  • 150 г молока или сливок;
  • шесть столовых ложек манки;
  • щепотка соли;
  • ваниль (по желанию);
  • ягоды или фрукты (по вкусу).

Приготовление:

1. Форму выстилаем пергаментом, смазываем маслом и обсыпаем манкой. Разъемную форму снизу оборачиваем фольгой.

2. Все ингредиенты для запеканки смешиваем в миске и взбиваем блендером.

3. Выливаем получившуюся массу в форму, сверху можно выложить ягоды или фрукты, а также посыпать сахаром для образования корочки.

4. Выпекаем до образования сверху золотистой корочки, это примерно час при температуре 180 °С.

5. Готовой запеканке надо дать остыть и лишь после вынуть из формы.

Теги: фрукты, кулинария, десерт, рецепт, рецепты, запеканка, творог, ягодицы
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