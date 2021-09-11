Нежная творожная запеканка с ягодами или фруктами. Рецепт

Запеканку можно по желанию украсить любимыми ягодами или фруктами, а можно и тем и другим одновременно Фото: depositphotos.com

Ингредиенты (на форму диаметром 21 см):

600 г кисломолочного творога;

четыре яйца;

150 г сахара;

200 г сметаны;

150 г молока или сливок;

шесть столовых ложек манки;

щепотка соли;

ваниль (по желанию);

ягоды или фрукты (по вкусу).

Приготовление:

1. Форму выстилаем пергаментом, смазываем маслом и обсыпаем манкой. Разъемную форму снизу оборачиваем фольгой.

2. Все ингредиенты для запеканки смешиваем в миске и взбиваем блендером.

3. Выливаем получившуюся массу в форму, сверху можно выложить ягоды или фрукты, а также посыпать сахаром для образования корочки.

4. Выпекаем до образования сверху золотистой корочки, это примерно час при температуре 180 °С.

5. Готовой запеканке надо дать остыть и лишь после вынуть из формы.