Нежная творожная запеканка с ягодами или фруктами. Рецепт

Ингредиенты (на форму диаметром 21 см):
Приготовление:
1. Форму выстилаем пергаментом, смазываем маслом и обсыпаем манкой. Разъемную форму снизу оборачиваем фольгой.
2. Все ингредиенты для запеканки смешиваем в миске и взбиваем блендером.
3. Выливаем получившуюся массу в форму, сверху можно выложить ягоды или фрукты, а также посыпать сахаром для образования корочки.
4. Выпекаем до образования сверху золотистой корочки, это примерно час при температуре 180 °С.
5. Готовой запеканке надо дать остыть и лишь после вынуть из формы.
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