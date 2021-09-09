  Идеальный перекус. Диетическая шаурма за пять минут. Полезный рецепт от Глинской

Домашняя шаурма с тунцом и листьями салата – легкое, питательное и полезное блюдо Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусную, а главное – полезную домашнюю и практически диетическую шаурму. С рисом и тунцом. Отличная идея для перекуса", – подписала видео Глинская.

Ингредиенты:

150 г отваренного риса;

150 г тунца в масле;

100 г крем-сыра или сыра "Фета";

два небольших огурца;

листья салата;

укроп и соль (по вкусу).

Приготовление:

1. Помойте и просушите листья салата.

2. Соедините в миске рис, крем-сыр и тунец.

3. Нарежьте мелко укроп и огурец, добавьте к рису с тунцом. Перемешайте.

4. Посолите (если нужно). Выложите листья салата и заверните в них начинку.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube