Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2021
 
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Идеальный перекус. Диетическая шаурма за пять минут. Полезный рецепт от Глинской

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Домашняя шаурма с тунцом и листьями салата легкое, питательное и полезное блюдо
Домашняя шаурма с тунцом и листьями салата – легкое, питательное и полезное блюдо
Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская 9 сентября опубликовала на своем YouTube-канале необычный видеорецепт – диетической шаурмы.

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусную, а главное – полезную домашнюю и практически диетическую шаурму. С рисом и тунцом. Отличная идея для перекуса", – подписала видео Глинская.

Ингредиенты:

  • 150 г отваренного риса;
  • 150 г тунца в масле;
  • 100 г крем-сыра или сыра "Фета";
  • два небольших огурца;
  • листья салата;
  • укроп и соль (по вкусу).

Приготовление:

1. Помойте и просушите листья салата.

2. Соедините в миске рис, крем-сыр и тунец.

3. Нарежьте мелко укроп и огурец, добавьте к рису с тунцом. Перемешайте.

4. Посолите (если нужно). Выложите листья салата и заверните в них начинку.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: кулинария, шаурма, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты, огурцы
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