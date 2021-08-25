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25 августа, 2021
 
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Рецепты вкусных куриных котлет от Пугачевой, Билык и Сумской

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Знаменитости рекомендуют добавлять в куриный фарш рис, кабачки и даже яблоки
Знаменитости рекомендуют добавлять в куриный фарш рис, кабачки и даже яблоки
Фото: depositphotos.com

Чтобы куриные котлеты получились особенно вкусными и сочными, в них добавляют овощи или даже фрукты. Издание "ГОРДОН" предлагает три рецепта приготовления котлет из куриного фарша, которыми в разное время поделились с поклонниками знаменитости.

О том, что российская певица Алла Пугачева, помимо стандартных ингредиентов, добавляет в куриный фарш несколько натертых на терке яблок, осенью 2020 года в эфире канала НТВ рассказала российская артистка Елена Преснякова.

"Я никогда не думала, что котлеты можно с яблоками. Вкуса нет, но запах от котлет такой сочный, яркий!" – поделилась она фирменным рецептом от Пугачевой. 

Украинская певица Ирина Билык добавляет в куриный фарш рис и кабачок. Своим рецептом артистка поделилась еще в 2013 году – с тех пор он пользуется в сети популярностью. О нем писали украинское издание Viva!, порталы Ivona и tochka.net

Для котлет по рецепту Билык необходимо смешать стакан вареного риса, стакан куриного фарша, столько же натертого на терку кабачка, одно яйцо, лук, чеснок, соль и перец, а затем сформировать небольшие шарики и обжарить их на сковороде.

Украинская актриса Ольга Сумская готовит котлеты из куриного фарша с добавлением только лишь тертого на мелкой терке кабачка. Артистка отмечает, что никогда не добавляет в мясо размоченный хлеб.

Она смешивает 300 г куриного фарша, одно яйцо, одну луковицу, зелень, соль и перец по вкусу, а затем обжаривает сформированные котлеты. Перед подачей на стол Сумская после обжарки около 10 минут запекает котлеты в духовке. 

Теги: мясо, кулинария, рецепт
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