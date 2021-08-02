Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2021
 
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5 лучших рецептов маринованных помидоров

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Овощи и зелень необходимо предварительно тщательно помыть, банки и крышки простерилизовать.
Овощи и зелень необходимо предварительно тщательно помыть, банки и крышки – простерилизовать.
Фото: depositphotos.com

Каждый из пяти рецептов маринованных помидоров рассчитан на трехлитровую банку. Важно – плотно утрамбуйте овощи и залейте их маринадом до самого края банки, сообщает сайт "Лайфхакер".

Все овощи и зелень необходимо предварительно тщательно помыть, банки и крышки – простерилизовать. Чтобы помидоры не лопались, нужно аккуратно проколоть их зубочисткой.

Маринованные помидоры с луком

Ингредиенты: три-четыре луковицы, 10 бутонов сушеной гвоздики, 1,5–2 кг помидоров, около 1,5 л воды, 2 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 1 ст. л. уксусной эссенции 70%.

Нарезать лук не слишком тонкими кольцами. Выложить в банку гвоздику и часть лука. Чередовать помидоры и луковые кольца. Заполнить банку кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. Слить настоянную воду в кастрюлю, добавить соль и сахар, перемешать и довести до кипения. Добавить в банку уксус. Залить помидоры кипящей жидкостью и закатать банку.

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Фото: depositphotos.com

Маринованные помидоры с зеленью

Ингредиенты: шесть веточек петрушки, восемь зонтиков укропа, три зубчика чеснока, 3 сушеных лавровых листа, три бутона сушеной гвоздики, девять горошин душистого перца, 1,5–2 кг помидоров, 1,5 л воды, 2,5 ст. л. соли, 100 г сахара, 1,5 ст. л. уксуса 9%.

На дно банки выложить половину петрушки, укропа и нарезанного пластинками чеснока. Добавить лавровый лист, гвоздику и перец. Утрамбовать помидоры и положить сверху оставшиеся петрушку, укроп и чеснок. Влить в банку кипяток, накрыть крышкой и оставить на 15 минут. Слить жидкость из банки в кастрюлю. Добавить соль, сахар и уксус, перемешать. Довести до кипения и варить еще 1 минуту. Залить маринадом и закатать.

Маринованные помидоры с виноградом

Ингредиенты: шесть-восемь зубчиков чеснока, один болгарский перец, три зонтика укропа, 1,5–2 кг помидоров, 450 г белого винограда, около 1,5 л воды, 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 2,5 ст. л. яблочного уксуса, 2–3 ст. л. соевого соуса.

На дно банки выложить крупно нарезанный чеснок, небольшие полоски перца и укроп. Утрамбовать помидоры, чередуя их с виноградом. Заполнить банку кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15–20 минут. Перелить настоянную воду в кастрюлю. Добавить соль и сахар и довести до кипения. Добавить уксус, соевый соус и горячий рассол. Закатать крышкой.

Сладкие маринованные помидоры

Ингредиенты: 1,5–2 кг помидоров, около 1,5 л воды, 1,5 ст. л. соли, 200 г сахара, три сушеных лавровых листа, один лист хрена, один зонтик укропа, 15 горошин черного перца, 100 мл уксуса 9%.

Выложить помидоры в банку и залить кипятком. Накрыть крышками и оставить на 15–20 минут. Слить воду в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, сахар, лавровый лист, лист хрена, укроп и перец. Перемешать и кипятить около семи минут.
Убрать из рассола всю зелень, добавить в кастрюлю уксус и перемешать. Залить помидоры горячим маринадом и закатать банку.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Маринованные помидоры с перцем и морковью

Ингредиенты: два листа хрена, 1,5–2 кг помидоров, около 3 л воды, одна морковь, один болгарский перец, пять штук острого перца, 6–8 зубчиков чеснока, несколько веточек укропа и петрушки, 2,5 ст. л. соли, 3,5 ст. л. сахара, 10–15 горошин смеси перцев, 100 мл уксуса 6%.

В банку бросить листья хрена и выложить все помидоры. Залить кипящей водой и оставить на 25 минут, прикрыв крышкой. Пропустить через мясорубку морковь, очищенный от семян перец, чеснок, укроп и петрушку. Влить в кастрюлю 1 л чистой воды, добавить перекрученную овощную массу, соль и сахар и перемешать. Довести до кипения и варить еще 5 минут. Слить из помидоров воду. Добавить в банку перец горошком, уксус и кипящую овощную массу. Долить кипяток до краев. Закатать банку.

Теги: соль, сахар, виноград, рецепт, рецепты, соус, помидоры, консервация
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