  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь

Автор бога "Кухня наизнанку" показала пять вариантов приготовления тортов из печенья. В описании отмечается, что в качестве формы можно использовать любую глубокую миску, тарелку или пластиковую коробку небольшого размера.
Торт из трех ингредиентов
Нарезать 500 г свежих пряников пластинками, а затем измельчить их серединку в крошку, а края переложить в отдельную емкость. После этого необходимо нарезать кружочками пять спелых бананов.
На следующем этапе форму для торта нужно застелить пищевой пленкой, на дно емкости вплотную друг к другу выложить края пряников, затем смазать сметаной, а сверху выложить кружочки бананов, а затем повторить все еще раз. Всего для торта понадобится 500 г сметаны. Автор блога отметила, что специально добавлять сахар к сметане не нужно. Готовый торт нужно поставить в холодильник на восемь часов, чтобы пропитался. Перед подачей торт извлекается из формы и посыпается крошкой из печенья.
"Вкус торта очень зависит от вкуса пряников", – подчеркнула блогер.
Торт из печенья
Для его приготовления понадобится 300 г печенья, 200 г йогурта, 160 г творожной массы, 2 ст л. сгущенного молока, 1 ч л. какао и молоко.
"Печенье слегка пропитываем молоком и выкладываем в форму, затем смазываем йогуртом, затем выкладываем еще один слой из печенья", – описала процесс эксперт. Этот слой необходимо смазать кремом, перемешав для этого творог, сгущенное молоко и какао. Готовое изделие должно пропитаться в холодном месте в течение двух часов. После этого торт необходимо смазать йогуртом и посыпать крошкой из печенья.
Шоколадный торт без выпечки
Для его приготовления понадобятся:
Печенье с помощью скалки необходимо измельчить в крошку, пересыпать в емкость, добавить щепотку соли. 180 г растопленного сливочного масла, перемешать и выложить на дно разъемной формы, равномерно распределяя и утрамбовывая. После этого форму нужно оставить на 20 минут в холодном месте, а в это время на водяной бане растопить шоколад, добавив к нему сливки. Сняв емкость с огня, в шоколад необходимо добавить 60 г сливочного масла и перемешать до однородности. Это смесью необходимо полить основу торта в форме, и оставить в холодильнике на 12 часов. Готовое изделие посыпается сверху просеянным какао.
Торт из крекеров
Ингредиенты:
Для приготовления необходимо измельчить сухофрукты и смешать с орехами. В отдельной посуде перемешать молоко со сгущенкой, добавить туда крекеры, смесь из сухофруктов и орехов. После этого масса выкладывается в форму, покрытую пищевой пленкой, и утрамбовывается. Торт необходимо в течение суток подержать в холодильнике, прикрыв сверху концами пищевой пленки и установи сверху пресс.
Торт "Ленивый Наполеон"
Для него понадобятся:
Для приготовления крема необходимо яйца взбить с сахаром, добавить к ним муку, ванилин, немного молока. Остальное молоко следует довести до кипения и, помешивая, добавить в него смесь из яиц, сахара и муки. Печенье лучше пропитается, если крем будет теплым. Торт собирается послойно – на слой крема выкладывается слой печенья. Сверху торт обмазывается кремом, посыпается крошкой и в течение восьми часов выдерживается в холодильнике.
Еще один вариант торта из печенья под названием "Пломбир" представлен автором кулинарного YouTube-блога "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук".
Для приготовления крема понадобится:
Все ингредиенты кроме сметаны и сливочного масла необходимо смешать в сотейнике до состояния однородности, и только после этого добавить сметану. Взбив смесь венчиком, сотейник ставим на плиту. Чтобы масса загустела, достаточно двух минут. При этом крем постоянно нужно помешивать венчиком. В готовую смесь добавляем сливочное масло и перемешиваем.
Для коржей понадобится 250 г муки, 50 г сахара и 150 г натертого на терке сливочного масла. Эти ингредиенты необходимо вручную перетереть до состояния крошки.
Готовая крошка частями высыпается на разогретую сковородку с антипригарным покрытием и жарится до золотистого цвета.
Торт собирается с помощью кондитерской формы или разъемного кольца послойно – слой крошки покрывается слоем крема. Торт должен настоятся в холодильнике в течение 12 часов.
Торт без выпечки также можно приготовить из овсяного печенья. Его рецепт обнародован на кулинарном YouTube-блоге "Очень вкусно!".
Ингредиенты:
Для приготовления крема необходимо отдельно взбить сметану, добавить в нее сахар и снова взбить. Для пропитки понадобится приготовленный из двух чайных ложек растворимого кофе остывший напиток.
Торт собирается с помощью разъемного кольца послойно, начиная с крема, на который выкладывается печенье, пропитанное остывшем кофе, а затем нарезанные кружочками бананы. Готовое изделие должно пропитаться в течение четырех часов в холодильнике. При подаче торт украшается какао и сахарной пудрой.
Рецепт торта без выпечки под названием "Битое стекло с крекерами" обнародован на YouTube-канале "Быстро, просто и аппетитно".
Для торта понадобятся:
Три пакетика желатина весом по 90 г необходимо растворить каждый по-отдельности в стакане кипятка, перелить в формы и поставить застывать в холодильник до полного остывания.
Пока желатин застывает, сметану нужно смешать с сахарной пудрой и взбить венчиком.
После этого в емкость с 250 мл воды нужно добавить 25 г желатина, и довести до полного растворения на слабом огне. Когда смесь остынет, ее нужно добавить во взбитую с сахарной пудрой сметану, и туда же всыпать крекеры.
Затем застывшее желе нарезается кубиками и перемешивается со сметаной и крекерами. Изделие должно настояться в холодильнике около 12 часов. После этого торт можно извлечь и переложить на блюдо.
Автор кулинарного блога "Правильное Питание и не только" предлагает рецепт клубничного торта из печенья.
Для него нужно:
Для приготовления крема необходимо смешать сметану с сахарной пудрой, добавить крахмал для загустения, ванилин и взбить все ингредиенты. Клубнику для торта нужно нарезать дольками. Торт собирается в любой удобной емкости послойно, начиная со слоя крема, на который выкладывается печенье, а затем клубника. Торт модно подавать на стол спустя 15 минут после приготовления.
Как приготовить из печенья торт "Муравейник" без выпечки, рассказала автор кулинарного YouTube-блога "Вкусно дома" Ольга Молодцова.
Ингредиенты:
Для крема необходимо смешать сметану, сгущенку и какао, а затем взбить миксером. В крем нужно добавить печенье и тщательно перемешать.
"Массу можно сложить классической муравьиной горкой", – посоветовала блогер. В качестве альтернативы она советует собрать торт с помощью разъемного кольца. Изделие необходимо выдержать в холодном месте около 12 часов, а затем украсить крошкой.