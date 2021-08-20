Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2021
 
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10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь

 
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Из печенья или пряников можно приготовить различные торты
Из печенья или пряников можно приготовить различные торты
Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить вкусный торт, не обязательно возиться с тестом и долго стоять у плиты – можно сделать его из печенья или пряников. Издание "ГОРДОН" предлагает подборку десяти рецептов приготовления тортов, которые не нужно печь.

Автор бога "Кухня наизнанку" показала пять вариантов приготовления тортов из печенья. В описании отмечается, что в качестве формы можно использовать любую глубокую миску, тарелку или пластиковую коробку небольшого размера.

Торт из трех ингредиентов 

Нарезать 500 г свежих пряников пластинками, а затем измельчить их серединку в крошку, а края переложить в отдельную емкость. После этого необходимо нарезать кружочками пять спелых бананов.

На следующем этапе форму для торта нужно застелить пищевой пленкой, на дно емкости вплотную друг к другу выложить края пряников, затем смазать сметаной, а сверху выложить кружочки бананов, а затем повторить все еще раз. Всего для торта понадобится 500 г сметаны. Автор блога отметила, что специально добавлять сахар к сметане не нужно. Готовый торт нужно поставить в холодильник на восемь часов, чтобы пропитался. Перед подачей торт извлекается из формы и посыпается крошкой из печенья.

"Вкус торта очень зависит от вкуса пряников", – подчеркнула блогер.

Торт из печенья 

Для его приготовления понадобится 300 г печенья,  200 г йогурта, 160 г творожной массы, 2 ст л. сгущенного молока, 1 ч л. какао и молоко. 

"Печенье слегка пропитываем молоком и выкладываем в форму, затем смазываем йогуртом, затем выкладываем еще один слой из печенья", – описала процесс эксперт. Этот слой необходимо смазать кремом, перемешав для этого творог, сгущенное молоко и какао. Готовое изделие должно пропитаться в холодном месте в течение двух часов. После этого торт необходимо смазать йогуртом и посыпать крошкой из печенья.

Шоколадный торт без выпечки

Для его приготовления понадобятся:

  • 280 г печенья;
  • 180 г сливочного масла;
  • 340 горького шоколада;
  • 400 мл сливок с жирностью 33%;
  • 400 мл молока;
  • 60 г сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • какао-порошок.

Печенье с помощью скалки необходимо измельчить в крошку, пересыпать в емкость, добавить щепотку соли. 180 г растопленного сливочного масла, перемешать и выложить на дно разъемной формы, равномерно распределяя и утрамбовывая. После этого форму нужно оставить на 20 минут в холодном месте, а в это время на водяной бане растопить шоколад, добавив к нему сливки. Сняв емкость с огня, в шоколад необходимо добавить 60 г сливочного масла и перемешать до однородности. Это смесью необходимо полить основу торта в форме, и оставить в холодильнике на 12 часов. Готовое изделие посыпается сверху просеянным какао.

Торт из крекеров

Ингредиенты:

  • 300 г сладкого крекера;
  • одна банка невареного сгущенного молока;
  • 400 г сметаны; 
  • 100 г жареного арахиса; 
  • 70 г грецкого ореха; 
  • 100 г изюма; 
  • 200 г любых сухофруктов. 

Для приготовления необходимо измельчить сухофрукты и смешать с орехами. В отдельной посуде перемешать молоко со сгущенкой, добавить туда крекеры, смесь из сухофруктов и орехов. После этого масса выкладывается в форму, покрытую пищевой пленкой, и утрамбовывается. Торт необходимо в течение суток подержать в холодильнике, прикрыв сверху концами пищевой пленки и установи сверху пресс.

Торт "Ленивый Наполеон"

Для него понадобятся: 

  • 800 г слоеного печенья; 
  • 1 л молока; 
  • 3 яйца; 
  • 100 сахара; 
  • 90 г муки;
  • ванилин.

Для приготовления крема необходимо яйца взбить с сахаром, добавить к ним муку, ванилин, немного молока. Остальное молоко следует довести до кипения и, помешивая, добавить в него смесь из яиц, сахара и муки. Печенье лучше пропитается, если крем будет теплым. Торт собирается послойно – на слой крема выкладывается слой печенья. Сверху торт обмазывается кремом, посыпается крошкой и в течение восьми часов выдерживается в холодильнике.

ВИДЕО
Видео: Кухня наизнанку / YouTube

Еще один вариант торта из печенья под названием "Пломбир" представлен автором кулинарного YouTube-блога "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук". 

Для приготовления крема понадобится:

  • 500 г сметаны;
  • 2 яйца;
  • 150 гр. сахара;
  • 1 упаковка ванильного сахара; 
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала; 
  • 50 г сливочного масла.

Все ингредиенты кроме сметаны и сливочного масла необходимо смешать в сотейнике до состояния однородности, и только после этого добавить сметану. Взбив смесь венчиком, сотейник ставим на плиту. Чтобы масса загустела, достаточно двух минут. При этом крем постоянно нужно помешивать венчиком. В готовую смесь добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Для коржей понадобится 250 г муки, 50 г сахара и 150 г натертого на терке сливочного масла. Эти ингредиенты необходимо вручную перетереть до состояния крошки. 

Готовая крошка частями высыпается на разогретую сковородку с антипригарным покрытием и жарится до золотистого цвета. 

Торт собирается с помощью кондитерской формы или разъемного кольца послойно – слой крошки покрывается слоем крема. Торт должен настоятся в холодильнике в течение 12 часов.

ВИДЕО
Видео: Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук / YouTube

Торт без выпечки также можно приготовить из овсяного печенья. Его рецепт обнародован на кулинарном YouTube-блоге "Очень вкусно!".

Ингредиенты:

  • 500 г овсяного печенья; 
  • 600 г сметаны с жирностью не менее 25%;
  • 500 г сахара;
  • 150 г бананов;
  • 2 ч. л растворимого кофе; 
  • 2 ч. л. кипятка;
  • 300 мл какао 
  • 1 ст. л. сахарной пудры для украшения. 

Для приготовления крема необходимо отдельно взбить сметану, добавить в нее сахар и снова взбить. Для пропитки понадобится приготовленный из двух чайных ложек растворимого кофе остывший напиток.

Торт собирается с помощью разъемного кольца послойно, начиная с крема, на который выкладывается печенье, пропитанное остывшем кофе, а затем нарезанные кружочками бананы. Готовое изделие должно пропитаться в течение четырех часов в холодильнике. При подаче торт украшается какао и сахарной пудрой.

ВИДЕО
Видео: Очень вкусно! / YouTube

Рецепт торта без выпечки под названием "Битое стекло с крекерами" обнародован на YouTube-канале "Быстро, просто и аппетитно".

Для торта понадобятся: 

  • 270 г сухого желе (3 цвета по 90 г); 
  • 3 ст. воды;
  • 500 г сметаны;
  • 15 г желатина; 
  • 200 г сахарной пудры;
  • 150 г крекера.

Три пакетика желатина весом по 90 г необходимо растворить каждый по-отдельности в стакане кипятка, перелить в формы и поставить застывать в холодильник до полного остывания.

Пока желатин застывает, сметану нужно смешать с сахарной пудрой и взбить венчиком.

После этого в емкость  с 250 мл воды нужно добавить 25 г желатина, и довести до полного растворения на слабом огне. Когда смесь остынет, ее нужно добавить во взбитую с сахарной пудрой сметану, и туда же всыпать крекеры.

Затем застывшее желе нарезается кубиками и перемешивается со сметаной и крекерами. Изделие должно настояться в холодильнике около 12 часов. После этого торт можно извлечь и переложить на блюдо.

ВИДЕО
Видео: Быстро, Просто и Аппетитно / YouTube

Автор кулинарного блога "Правильное Питание и не только" предлагает рецепт клубничного торта из печенья.

Для него нужно: 

  • 400 г сметаны; 
  • 100 г сахарной пудры;
  • 15 г крахмала (по желанию);
  • ваниль;
  • 400 г клубники;
  • 150г печенья.

Для приготовления крема необходимо смешать сметану с сахарной пудрой, добавить крахмал для загустения, ванилин и взбить все ингредиенты. Клубнику для торта нужно нарезать дольками. Торт собирается в любой удобной емкости послойно, начиная со слоя крема, на который выкладывается печенье, а затем клубника. Торт модно подавать на стол спустя 15 минут после приготовления. 

ВИДЕО
Видео: Olya Pins - Правильное Питание и не только / YouTube

Как приготовить из печенья торт "Муравейник" без выпечки, рассказала автор кулинарного YouTube-блога "Вкусно дома" Ольга Молодцова.

Ингредиенты:

  • 400 г несоленого печенья "Рыбки"; 
  • 400 г сметаны; 
  • 400 г вареной сгущенки; 
  • 2 ст. л какао.

Для крема необходимо смешать сметану, сгущенку и какао, а затем взбить миксером. В крем нужно добавить печенье и тщательно перемешать. 

"Массу можно сложить классической муравьиной горкой", – посоветовала блогер. В качестве альтернативы она советует собрать торт с помощью разъемного кольца. Изделие необходимо выдержать в холодном месте около 12 часов, а затем украсить крошкой.

ВИДЕО
Видео: Ольга Молодцова ВКУСНО ДОМА / YouTube
Теги: кулинария, десерт, торт
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