Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2021
 
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Тирамису. Классический рецепт от Хименеса-Браво

Тирамису один из самых популярных десертов в мире
Тирамису – один из самых популярных десертов в мире
Фото: italy4.me

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 20 августа поделился на своей странице в Instagram классическим рецептом одного из самых популярных в мире итальянских десертов – тирамису.

"Тот самый классический тирамису в элементарном исполнении", – написал кулинар и выложил в том числе видеорецепт приготовления десерта.

Ингредиенты:

  • пять желтков;
  • 125 г сахара;
  • 400 г сливок (30% жирности);
  • 425 г сыра маскарпоне;
  • ванильный экстракт;
  • 300 г сваренного кофе;
  • 400 г печенья савоярди;
  • 30 г ликера на ваш вкус;
  • какао-порошок для украшения.

Приготовление:

1. Желтки взбить с сахаром до его растворения, добавить маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт.

2. Кофе смешать с ликером.

3. Печенье савоярди вымочить в кофе две-три секунды и выложить по форме, сверху на печенье намазать крем и снова слой савоярди и последний слой крема.

4. Положить торт в холодильник на два часа. Перед подачей на стол украсить какао-порошком.

Теги: кофе, Эктор Хименес-Браво, сахар, ресторатор, кулинария, десерт, рецепт, рецепты, тирамису, какао, торт
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