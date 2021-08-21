"Тирамису". Классический рецепт от Хименеса-Браво

"Тот самый классический тирамису в элементарном исполнении", – написал кулинар и выложил в том числе видеорецепт приготовления десерта.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Желтки взбить с сахаром до его растворения, добавить маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт.
2. Кофе смешать с ликером.
3. Печенье савоярди вымочить в кофе две-три секунды и выложить по форме, сверху на печенье намазать крем и снова слой савоярди и последний слой крема.
4. Положить торт в холодильник на два часа. Перед подачей на стол украсить какао-порошком.
View this post on Instagram