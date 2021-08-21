"Тирамису". Классический рецепт от Хименеса-Браво

Тирамису – один из самых популярных десертов в мире Фото: italy4.me

"Тот самый классический тирамису в элементарном исполнении", – написал кулинар и выложил в том числе видеорецепт приготовления десерта.

Ингредиенты:

пять желтков;

125 г сахара;

400 г сливок (30% жирности);

425 г сыра маскарпоне;

ванильный экстракт;

300 г сваренного кофе;

400 г печенья савоярди;

30 г ликера на ваш вкус;

какао-порошок для украшения.

Приготовление:

1. Желтки взбить с сахаром до его растворения, добавить маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт.

2. Кофе смешать с ликером.

3. Печенье савоярди вымочить в кофе две-три секунды и выложить по форме, сверху на печенье намазать крем и снова слой савоярди и последний слой крема.

4. Положить торт в холодильник на два часа. Перед подачей на стол украсить какао-порошком.