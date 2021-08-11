Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта

Ингредиенты:
Приготовление:
1. К белому шоколаду добавляем 2 ст. л. сливок и растапливаем в микроволновой печи или на водяной бане. После откладываем растаявшую массу в сторону, пока она не остынет до комнатной температуры.
2. К крем-сыру добавляем сахарную пудру, растопленный и остывший белый шоколад. Все взбиваем миксером несколько минут, добавляем кокосовую стружку и вновь взбиваем миксером.
3. В отдельной посуде взбиваем миксером до устойчивых пиков очень холодные сливки.
4. Сливки и крем-сыр соединяем и осторожно перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы масса не потеряла воздушность.
5. Смазываем вафельные коржи кремом, получившийся торт сверху тоже смазываем кремом. Декорируем кокосовой стружкой и половинками конфет "Рафаэлло".
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