Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
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Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта

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Этот торт "Рафаэлло" готовится без духовки
Этот торт "Рафаэлло" готовится без духовки
Фото: anny.cooking / Instagram 

Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич из Черновцов опубликовала в своем Instagram рецепт торта "Рафаэлло", который можно приготовить за 20 минут.

Ингредиенты:

  • 1 упаковка светлых вафельных коржей (7–8 шт);
  • 160 г белого шоколада (2 плитки);
  • 50 г сахарной пудры;
  • 300 г крем-сыра;
  • 300 г сливок (жирность 33%) + 2 ст. л.;
  • 100 г кокосовой стружки для крема и для декора;
  • 4 конфеты "Рафаэлло" для декора.

Приготовление:

1. К белому шоколаду добавляем 2 ст. л. сливок и растапливаем в микроволновой печи или на водяной бане. После откладываем растаявшую массу в сторону, пока она не остынет до комнатной температуры.

2. К крем-сыру добавляем сахарную пудру, растопленный и остывший белый шоколад. Все взбиваем миксером несколько минут, добавляем кокосовую стружку и вновь взбиваем миксером.

3. В отдельной посуде взбиваем миксером до устойчивых пиков очень холодные сливки.

4. Сливки и крем-сыр соединяем и осторожно перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы масса не потеряла воздушность.

5. Смазываем вафельные коржи кремом, получившийся торт сверху тоже смазываем кремом. Декорируем кокосовой стружкой и половинками конфет "Рафаэлло".

Теги: кулинария, десерт, рецепт, рецепты, торт
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