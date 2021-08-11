Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта

Этот торт "Рафаэлло" готовится без духовки Фото: anny.cooking / Instagram

Ингредиенты:

1 упаковка светлых вафельных коржей (7–8 шт);

160 г белого шоколада (2 плитки);

50 г сахарной пудры;

300 г крем-сыра;

300 г сливок (жирность 33%) + 2 ст. л.;

100 г кокосовой стружки для крема и для декора;

4 конфеты "Рафаэлло" для декора.

Приготовление:

1. К белому шоколаду добавляем 2 ст. л. сливок и растапливаем в микроволновой печи или на водяной бане. После откладываем растаявшую массу в сторону, пока она не остынет до комнатной температуры.

2. К крем-сыру добавляем сахарную пудру, растопленный и остывший белый шоколад. Все взбиваем миксером несколько минут, добавляем кокосовую стружку и вновь взбиваем миксером.

3. В отдельной посуде взбиваем миксером до устойчивых пиков очень холодные сливки.

4. Сливки и крем-сыр соединяем и осторожно перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы масса не потеряла воздушность.

5. Смазываем вафельные коржи кремом, получившийся торт сверху тоже смазываем кремом. Декорируем кокосовой стружкой и половинками конфет "Рафаэлло".