  Классические ленивые вареники из творога. Подробный рецепт. Фото. Видео

Ингредиенты: творог – 200 г, яйца – 1 шт., сахар – 2 ч. л., соль – 0,25 ч. л., мука – 3 ст. л.

В миску положить творог. Разбить в творог яйцо, добавить соль и сахар. Перемешать творог с яйцом до однородной массы. По ложке добавлять муку, перемешивая после каждой порции. Тесто должно стать густым, но слишком крутым его делать не нужно.

Фото: depositphotos.com

Рабочую поверхность присыпать мукой. Взять небольшую порцию теста. Обвалять ее в муке и раскатать в форме длинной колбаски шириной 2–3 см. Нарезать ее на полосочки шириной около 1 см. Переложить вареники на доску, присыпанную мукой.

Фото: depositphotos.com

В кастрюле вскипятить воду, посолить. Забросить небольшую порцию вареников. Перемешать, чтобы они не слиплись. Проварить вареники в течение 1 минуты после того, как они всплывут на поверхность.

Фото: depositphotos.com

Вынуть на тарелку. Сразу же забросить в воду следующую порцию.

Подавать готовое блюдо со сметаной, маслом или вареньем.

Фото: depositphotos.com

На YouTube-канале "Вкусный и простой рецепт от 1000.menu" также опубликовали видеорецепт приготовления ленивых вареников.

ВИДЕО