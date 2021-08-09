  Классические ленивые вареники из творога. Подробный рецепт. Фото. Видео

Ингредиенты: творог – 200 г, яйца – 1 шт., сахар – 2 ч. л., соль – 0,25 ч. л., мука – 3 ст. л.
В миску положить творог. Разбить в творог яйцо, добавить соль и сахар. Перемешать творог с яйцом до однородной массы. По ложке добавлять муку, перемешивая после каждой порции. Тесто должно стать густым, но слишком крутым его делать не нужно.
Рабочую поверхность присыпать мукой. Взять небольшую порцию теста. Обвалять ее в муке и раскатать в форме длинной колбаски шириной 2–3 см. Нарезать ее на полосочки шириной около 1 см. Переложить вареники на доску, присыпанную мукой.
В кастрюле вскипятить воду, посолить. Забросить небольшую порцию вареников. Перемешать, чтобы они не слиплись. Проварить вареники в течение 1 минуты после того, как они всплывут на поверхность.
Вынуть на тарелку. Сразу же забросить в воду следующую порцию.
Подавать готовое блюдо со сметаной, маслом или вареньем.
На YouTube-канале "Вкусный и простой рецепт от 1000.menu" также опубликовали видеорецепт приготовления ленивых вареников.