Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2021
 
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Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт

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Изделие перед подачей необходимо поставить в холодильник, чтобы тесто застыло
Изделие перед подачей необходимо поставить в холодильник, чтобы тесто застыло
Фото: depositphotos.com

Торт "Муравейник" пользуется большой популярностью благодаря нежному вкусу и простому рецепту. Как приготовить торт, в своем блоге в YouTube рассказала кулинарный эксперт Марина Хлебникова.

Для теста понадобится:
  • 500 г муки; 
  • 250 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 1 крупное куриное яйцо;
  • 1 ч. л. разрыхлителя для теста;
  • по щепотке соли и соды.

В миску для замеса теста насыпаем муку, сахар, соль, соду, разрыхлитель, а также нарубленное холодное сливочное масло и руками растираем в крошку. После этого в центре делаем углубление, вбиваем туда куриное яйцо, сметану и замешиваем тесто, стараясь добиться однородности. Готовое тесто делится на части, охлаждается в течение часа в холодильнике, а затем около 15 минут в морозильной камере.

После этого его нужно натереть на терке непосредственно на противень, покрытый пергаментной бумагой. Выпекать блогер советует в разогретой до 200 °C духовке в течение 10 минут. Готовую крошку нужно аккуратно собрать в тарелку и дать ей полностью остыть, а после руками измельчить до желаемой формы.

Для крема нужны:

  • 1 банка сгущенного молока; 
  • 100 г сливочного масла; 
  • 2 ст. л. жидкого меда (можно не добавлять). 

Сгущенное молоко надо поместить в кастрюлю, залить холодной водой и варить под крышкой на маленьком огне в течение трех часов. После того, как сгущенное молоко немного остынет, банку можно открыть, а жидкость вылить в емкость со сливочным маслом.

Готовый крем выливается на выпечку, а затем все перемешивается и на сервировочной тарелке формируется в виде горки. Изделие перед подачей необходимо поставить в холодильник, чтобы тесто застыло.

ВИДЕО
Видео: Готовим с Ириной Хлебниковой / YouTube
Теги: кулинария, десерт, рецепт
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