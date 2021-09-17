  "Тает во рту". Нежный лимонный пирог. Рецепт от Елизаветы Глинской

По словам кулинара и блогера Елизаветы Глинской, приготовление лимонного пирога не займет много времени Фото: depositphotos.com

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, таящий во рту, лимонный пирог. Лимонник – самое то для любителей кисленького. Этот десерт не займет много времени", – пообещала кулинар.

Ингредиенты для песочного теста:

200 г муки (8 ст. л. с горкой);

100 г сливочного масла (холодного, 82%, половина пачки);

80 г желтка (4 желтка);

60 г сахара (3 ст. л.);

6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);

щепотка соли.

Приготовление песочного теста:

1. Смешайте муку, разрыхлитель, соль. Натрите туда на крупной терке холодное сливочное масло. Разомните кончиками пальцев, чтобы получилась крошка.

2. Перемешать желток с сахаром и отправьте к крошке. Замесите тесто.

3. 1/3 теста положите в холодильник. Остальное раскатайте между двумя листами пергамента диаметром 23 см, толщиной – 3-4 мм.

4. Заложите тесто в кольцо для тарта и отправьте форму с тестом в холодильник.

Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Ингредиенты для лимонной начинки:

200 г яблочного пюре (4 ст. л.);

100 мл лимонного фреша (7 ст. л.);

цедра одного лимона;

20 г кукурузного крахмала (1 ст. л.);

50 г сахара (2,5 ст. л.).

Приготовление лимонной начинки:

1. Приготовьте яблочное пюре: почистите яблоки, отварите (5-7 минут), пробейте блендером и перетрите через сито.

2. Отправьте в сотейник яблочное пюре, лимонный фреш и цедру лимона.

3. Соедините сахар с кукурузным крахмалом и добавьте в сотейник.

4. Постоянно помешивая венчиком, доведите массу до кипения. Проварите 30 секунд, снимите с плиты и охладите начинку.

Приготовление непосредственно пирога:

1. Выложите начинку на тесто и распределите лопаткой.

2. Достаньте из холодильника 1/3 теста и натрите на крупной терке поверх начинки.

3. Отправьте пирог в разогретую до 170 градусов духовку с конвекцией на 30-35 минут.

4. Достаньте пирог из духовки. дайте ему остыть, осторожно снимите форму. Посыпьте лимонник сахарной пудрой и задекорируйте лимонными или апельсиновыми цукатами.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube