  "Тает во рту". Нежный лимонный пирог. Рецепт от Елизаветы Глинской

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, таящий во рту, лимонный пирог. Лимонник – самое то для любителей кисленького. Этот десерт не займет много времени", – пообещала кулинар.
Ингредиенты для песочного теста:
Приготовление песочного теста:
1. Смешайте муку, разрыхлитель, соль. Натрите туда на крупной терке холодное сливочное масло. Разомните кончиками пальцев, чтобы получилась крошка.
2. Перемешать желток с сахаром и отправьте к крошке. Замесите тесто.
3. 1/3 теста положите в холодильник. Остальное раскатайте между двумя листами пергамента диаметром 23 см, толщиной – 3-4 мм.
4. Заложите тесто в кольцо для тарта и отправьте форму с тестом в холодильник.
Ингредиенты для лимонной начинки:
Приготовление лимонной начинки:
1. Приготовьте яблочное пюре: почистите яблоки, отварите (5-7 минут), пробейте блендером и перетрите через сито.
2. Отправьте в сотейник яблочное пюре, лимонный фреш и цедру лимона.
3. Соедините сахар с кукурузным крахмалом и добавьте в сотейник.
4. Постоянно помешивая венчиком, доведите массу до кипения. Проварите 30 секунд, снимите с плиты и охладите начинку.
Приготовление непосредственно пирога:
1. Выложите начинку на тесто и распределите лопаткой.
2. Достаньте из холодильника 1/3 теста и натрите на крупной терке поверх начинки.
3. Отправьте пирог в разогретую до 170 градусов духовку с конвекцией на 30-35 минут.
4. Достаньте пирог из духовки. дайте ему остыть, осторожно снимите форму. Посыпьте лимонник сахарной пудрой и задекорируйте лимонными или апельсиновыми цукатами.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.