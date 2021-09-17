Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2021
 
Новости

"Тает во рту". Нежный лимонный пирог. Рецепт от Елизаветы Глинской

 
|
По словам кулинара и блогера Елизаветы Глинской, приготовление лимонного пирога не займет много времени
По словам кулинара и блогера Елизаветы Глинской, приготовление лимонного пирога не займет много времени
Фото: depositphotos.com

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская 16 сентября опубликовала на своем YouTube-канале рецепт "нежнейшего лимонного пирога".

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, таящий во рту, лимонный пирог. Лимонник – самое то для любителей кисленького. Этот десерт не займет много времени", – пообещала кулинар.

Ингредиенты для песочного теста:

  • 200 г муки (8 ст. л. с горкой);
  • 100 г сливочного масла (холодного, 82%, половина пачки);
  • 80 г желтка (4 желтка);
  • 60 г сахара (3 ст. л.);
  • 6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);
  • щепотка соли.

Приготовление песочного теста:

1. Смешайте муку, разрыхлитель, соль. Натрите туда на крупной терке холодное сливочное масло. Разомните кончиками пальцев, чтобы получилась крошка.

2. Перемешать желток с сахаром и отправьте к крошке. Замесите тесто.

3. 1/3 теста положите в холодильник. Остальное раскатайте между двумя листами пергамента диаметром 23 см, толщиной – 3-4 мм.

4. Заложите тесто в кольцо для тарта и отправьте форму с тестом в холодильник.

00_99
Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Ингредиенты для лимонной начинки:

  • 200 г яблочного пюре (4 ст. л.);
  • 100 мл лимонного фреша (7 ст. л.);
  • цедра одного лимона;
  • 20 г кукурузного крахмала (1 ст. л.);
  • 50 г сахара (2,5 ст. л.).

Приготовление лимонной начинки:

1. Приготовьте яблочное пюре: почистите яблоки, отварите (5-7 минут), пробейте блендером и перетрите через сито.

2. Отправьте в сотейник яблочное пюре, лимонный фреш и цедру лимона.

3. Соедините сахар с кукурузным крахмалом и добавьте в сотейник.

4. Постоянно помешивая венчиком, доведите массу до кипения. Проварите 30 секунд, снимите с плиты и охладите начинку.

Приготовление непосредственно пирога:

1. Выложите начинку на тесто и распределите лопаткой.

2. Достаньте из холодильника 1/3 теста и натрите на крупной терке поверх начинки.

3. Отправьте пирог в разогретую до 170 градусов духовку с конвекцией на 30-35 минут.

4. Достаньте пирог из духовки. дайте ему остыть, осторожно снимите форму. Посыпьте лимонник сахарной пудрой и задекорируйте лимонными или апельсиновыми цукатами.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube

 

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: яблоки, сахар, кулинария, десерт, рецепт, пирог, Елизавета Глинская, рецепты, масло
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
Дмитрий ГОРДОН
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитин с женой, партнер Зарицкой по "Танцам со звездами". Как группа Kazka отпраздновала свой первый миллион подписчиков на YouTube. Фото
Никитин с женой, партнер Зарицкой по "Танцам со звездами". Как группа Kazka отпраздновала свой первый миллион подписчиков на YouTube. Фото
  "Тает во рту". Нежный лимонный пирог. Рецепт от Елизаветы Глинской
  "Тает во рту". Нежный лимонный пирог. Рецепт от Елизаветы Глинской
Злата Огневич о съемках "Холостячки": Чтобы кто-то прямо раздражал – такого не было. Но неприятные ситуации случались
Злата Огневич о съемках "Холостячки": Чтобы кто-то прямо раздражал – такого не было. Но неприятные ситуации случались
300 гостей и румынский президент. Теннисистка Симона Халеп показала, как прошла ее свадьба с бизнесменом из Македонии
300 гостей и румынский президент. Теннисистка Симона Халеп показала, как прошла ее свадьба с бизнесменом из Македонии
"Самая хорошенькая мама и жена в Европе". Супруга футболиста Зинченко показала фото с полуторамесячной дочкой
"Самая хорошенькая мама и жена в Европе". Супруга футболиста Зинченко показала фото с полуторамесячной дочкой
"Ненавижу-у-у, "Тигрица", "Шикарный лук". Леся Никитюк показала, как выглядит перед ночной сменой
"Ненавижу-у-у, "Тигрица", "Шикарный лук". Леся Никитюк показала, как выглядит перед ночной сменой
57-летний режиссер "Левиафана" Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ
57-летний режиссер "Левиафана" Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ
Успенская на своем концерте в Киеве споет дуэтом с Каменских
Успенская на своем концерте в Киеве споет дуэтом с Каменских
Что почитать: пять лучших книг, изданных за последнее время
Что почитать: пять лучших книг, изданных за последнее время
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
В Киеве под открытым небом выступит группа Adam
В Киеве под открытым небом выступит группа Adam
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS