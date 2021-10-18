  Как приготовить рассыпчатое печенье курабье. Простой рецепт от кулинарного блогера

Процесс приготовления теста для печенья курабье занимает несколько минут Фото: depositphotos.com

"На самом деле это очень просто. Приготовление занимает всего несколько минут", – заявила эксперт.

Для приготовления понадобится:

200 г масла;

75 г сахарной пудры;

300 г муки;

два яичных белка;

щепотка ванилина;

две ст. л. джема или повидла.

В мягкое масло добавляем сахарную пудру, ванилин и взбиваем миксером до образования светлой пышной массы. В нее добавляем два яичных белка и снова взбиваем.

"Затем постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто лопаткой. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок, предварительно срезав угол и вставив туда насадку "кондитерская звездочка", но можно любую другую – важно, чтобы она была большой", – рассказала кулинарный блогер.

На противень, застеленный пергаментом, выдавливаем тесто, делая внутри звездочек углубления для джема.

"Серединки наполняем любым густым повидлом или джемом. Для начинки можно использовать сгущенное молоко или шоколад", – отметила эксперт.

Выпекать печенье необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 30 минут.

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