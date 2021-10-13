"Необычный, но такой вкусный". Ярославский рассказал, как приготовить чизкейк по испанскому рецепту

Для приготовления понадобится:
"Первым делом в сотейнике смешиваем чернику и сахар и увариваем на медленном огне до умеренно густого состояния, оставляем остывать", – рассказал эксперт рецепт приготовления джема для чизкейка.
Затем необходимо взбить ложкой яйца и желток с сахаром.
"Добавляем муку и медленно смешиваем. Здесь важно именно перемешивать, не сбивать! В сыр добавляем яичную смесь, смешиваем и добавляем сливки. Теперь все вымешиваем до однородной массы", – описал процесс Ярославский.
Он подчеркнул, что сыр и сливки должны быть комнатной температуры.
Выпекать чизкейк нужно в разогретой до 210 °C духовке около 20 минут, а затем дать ему остыть.
"Когда разрезаем чизкейк, середина изделия должна быть, как густая сметана, я подаю с черничным джемом", – посоветовал кулинарный эксперт.
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Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.