"Необычный, но такой вкусный". Ярославский рассказал, как приготовить чизкейк по испанскому рецепту

Ярославский: Когда разрезаем чизкейк, середина изделия должна быть, как густая сметана Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

"Мой любимый. Я нашел его в Испании, Стране Басков. Этот рецепт необычный для нас, но такой вкусный и нежный", – написал эксперт.

Для приготовления понадобится:

500 г сыра "Филадельфия";

190 г сахара;

три яйца и один желток;

220 г сливок 30% жирности;

20 г муки высшего сорта;

500 г свежезамороженной черники;

2 ст. л. сахара.

"Первым делом в сотейнике смешиваем чернику и сахар и увариваем на медленном огне до умеренно густого состояния, оставляем остывать", – рассказал эксперт рецепт приготовления джема для чизкейка.

Затем необходимо взбить ложкой яйца и желток с сахаром.

"Добавляем муку и медленно смешиваем. Здесь важно именно перемешивать, не сбивать! В сыр добавляем яичную смесь, смешиваем и добавляем сливки. Теперь все вымешиваем до однородной массы", – описал процесс Ярославский.

Он подчеркнул, что сыр и сливки должны быть комнатной температуры.

Выпекать чизкейк нужно в разогретой до 210 °C духовке около 20 минут, а затем дать ему остыть.

"Когда разрезаем чизкейк, середина изделия должна быть, как густая сметана, я подаю с черничным джемом", – посоветовал кулинарный эксперт.

View this post on Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)