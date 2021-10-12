Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2021
 
Новости

"Они, как солнышки на тарелке". Как приготовить осеннее блюдо – тыквенные оладьи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тыквенные оладьи рекомендуется подавать на завтрак
Тыквенные оладьи рекомендуется подавать на завтрак
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 9 октября на своей странице в Instagram поделился рецептом приготовления тыквенных оладий.

"Они, как солнышки на тарелке. Очень уютные и романтические", – отметил Клопотенко.

Ингредиенты: 300 г муки, 2 ст. л. сахара, 300 мл безлактозного молока, два яйца, разрыхлитель (или сода, гашеная уксусом), 100 г свежей тыквы, 5 г молотого кофе, ванильный сахар. 

Тыкву нужно измельчить на терке, все ингредиенты смешать. Оладьи жарят с обеих сторон до румяной корочки.

Это блюдо Клопотенко порекомендовал подавать на завтрак. Он отметил, что тыквенные оладьи сочетаются с медом или топленым сливочным маслом.

Эксперт посоветовал использовать безлактозное молоко и масло, поскольку они имеют сладковатый вкус.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: молоко, кофе, сахар, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, яйца, рецепты, завтрак, масло, блюдо, оладьи, питание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно
Галина ГРИШИНА
Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей
Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей
Елена ПОСКАННАЯ
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеал", "Самая красивая". Мейхер устроила в Киеве фотосет в соблазнительном образе
"Идеал", "Самая красивая". Мейхер устроила в Киеве фотосет в соблазнительном образе
  "Я уже не выносила стычки". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив
  "Я уже не выносила стычки". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив
  Новый спикер Верховной Рады Стефанчук рассказал, сколько платит за учебу дочери за границей
  Новый спикер Верховной Рады Стефанчук рассказал, сколько платит за учебу дочери за границей
  Dantes: Не понимаю, как существовать без Нади. Странно, если ее не будет рядом
  Dantes: Не понимаю, как существовать без Нади. Странно, если ее не будет рядом
"Езда на лошади возбуждает", "Пошлость". Волочкова показала себя в роли наездницы
"Езда на лошади возбуждает", "Пошлость". Волочкова показала себя в роли наездницы
  Джамала рассказала, что изменилось в ее жизни после скандального расставания с продюсером
  Джамала рассказала, что изменилось в ее жизни после скандального расставания с продюсером
"Они, как солнышки на тарелке". Как приготовить осеннее блюдо тыквенные оладьи
"Они, как солнышки на тарелке". Как приготовить осеннее блюдо – тыквенные оладьи
"Какой же он жеребец". Энистон засветила голые бедра в компании ласкового питомца
"Какой же он жеребец". Энистон засветила голые бедра в компании ласкового питомца
"Володя настоящий мужчина". Дочь Сумской снялась с мужем из РФ
"Володя – настоящий мужчина". Дочь Сумской снялась с мужем из РФ
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
"Это труд сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Это труд – сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS