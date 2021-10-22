  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни

"Готовится легко и быстро, а съедается еще быстрее", – заверила автор рецепта Елизавета Глинская Фото: depositphotos.com

"Поделюсь с вами секретами приготовления невероятно нежного, сочного, румяного и ароматного цыпленка табака. Готовится легко и быстро, а съедается еще быстрее", – заверила Глинская.

Ингредиенты:

500–600 г цыпленка;

70–80 мл растительного масла;

30 г сливочного масла;

три-четыре зубчика чеснока;

черный перец и соль.

Приготовление:

1. Промойте и просушите цыпленка. Подготовьте его, как показано на видео.

2. Приготовьте маринад. Смешайте воду, соль, растительное масло и черный перец. Промажьте им цыпленка. Накройте миску с цыпленком пищевой пленкой и отставьте на два – три часа. Он должен хорошо промариноваться.

3. Приготовьте чесночную заправку. Очистите три-четыре зубчика чеснока, добавьте к нему растительное масло и пробейте все блендером.

4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и выложите на нее цыпленка, накройте тарелкой, а сверху поставьте кастрюлю с водой (груз). Установите среднюю температуру и жарьте пять – шесть минут с одной стороны, до золотистой корочки, и с другой стороны шесть – семь минут.

5. Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте надрез в грудной части. Если выделяется светлый сок – значит, он готов. Полейте цыпленка чесночной пастой с обеих сторон, не снимая с плиты.

7. Добавьте в сковороду сливочное масло и прожарьте цыпленка еще одну – две минуты с обеих сторон, не снимая груз (кастрюлю с водой). Готово!

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube