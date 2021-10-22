  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни

"Поделюсь с вами секретами приготовления невероятно нежного, сочного, румяного и ароматного цыпленка табака. Готовится легко и быстро, а съедается еще быстрее", – заверила Глинская.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Промойте и просушите цыпленка. Подготовьте его, как показано на видео.
2. Приготовьте маринад. Смешайте воду, соль, растительное масло и черный перец. Промажьте им цыпленка. Накройте миску с цыпленком пищевой пленкой и отставьте на два – три часа. Он должен хорошо промариноваться.
3. Приготовьте чесночную заправку. Очистите три-четыре зубчика чеснока, добавьте к нему растительное масло и пробейте все блендером.
4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и выложите на нее цыпленка, накройте тарелкой, а сверху поставьте кастрюлю с водой (груз). Установите среднюю температуру и жарьте пять – шесть минут с одной стороны, до золотистой корочки, и с другой стороны шесть – семь минут.
5. Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте надрез в грудной части. Если выделяется светлый сок – значит, он готов. Полейте цыпленка чесночной пастой с обеих сторон, не снимая с плиты.
7. Добавьте в сковороду сливочное масло и прожарьте цыпленка еще одну – две минуты с обеих сторон, не снимая груз (кастрюлю с водой). Готово!
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.