Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
Новости

"Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
"Готовится легко и быстро, а съедается еще быстрее", заверила автор рецепта Елизавета Глинская
"Готовится легко и быстро, а съедается еще быстрее", – заверила автор рецепта Елизавета Глинская
Фото: depositphotos.com

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская 21 октября опубликовала на своем YouTube-канале рецепт популярного блюда в грузинской и турецкой кухне – цыпленка табака.

"Поделюсь с вами секретами приготовления невероятно нежного, сочного, румяного и ароматного цыпленка табака. Готовится легко и быстро, а съедается еще быстрее", – заверила Глинская.

Ингредиенты:

  • 500–600 г цыпленка;
  • 70–80 мл растительного масла;
  • 30 г сливочного масла;
  • три-четыре зубчика чеснока;
  • черный перец и соль.

Приготовление:

1. Промойте и просушите цыпленка. Подготовьте его, как показано на видео.

2. Приготовьте маринад. Смешайте воду, соль, растительное масло и черный перец. Промажьте им цыпленка. Накройте миску с цыпленком пищевой пленкой и отставьте на два – три часа. Он должен хорошо промариноваться.

3. Приготовьте чесночную заправку. Очистите три-четыре зубчика чеснока, добавьте к нему растительное масло и пробейте все блендером.

4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и выложите на нее цыпленка, накройте тарелкой, а сверху поставьте кастрюлю с водой (груз). Установите среднюю температуру и жарьте пять – шесть минут с одной стороны, до золотистой корочки, и с другой стороны шесть – семь минут.

5. Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте надрез в грудной части. Если выделяется светлый сок – значит, он готов. Полейте цыпленка чесночной пастой с обеих сторон, не снимая с плиты.

7. Добавьте в сковороду сливочное масло и прожарьте цыпленка еще одну – две минуты с обеих сторон, не снимая груз (кастрюлю с водой). Готово!

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: кулинария, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты, курица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5 10 лет
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни
  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS