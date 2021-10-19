  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта

"Попробовав один раз, вы будете его готовить снова и снова", – пообещала автор рецепта Фото: depositphotos.com

"Как же это вкусно. Попробовав один раз, вы будете его готовить снова и снова. Друзья, сегодня мы с вами приготовим сочный, ароматный, вкусный и полезный тыквенный пирог. Дети никогда не догадаются, из чего он приготовлен", – уточнила в подписи к видео кулинар.

Ингредиенты:

300 г тыквы (натертой на мелкой терке);

200 г яиц (четыре шт.);

130 г сливочного масла (размягченного);

130 г сахара (6,5 ст. л.);

170 г муки (8,5 ст. л.);

10 г разрыхлителя (две ч. л.);

цедра одного апельсина или грейпфрута.

Приготовление:

1. Отправьте в миску размягченное сливочное масло. Перемешайте его венчиком до однородной консистенции. Натрите туда же цедру апельсина или грейпфрута. Перемешайте.

2. Добавьте сахар и яйца. Снова перемешайте. Соедините муку с разрыхлителем и добавьте к яичной массе. Все хорошо перемешайте.

3. Натрите на мелкой терке тыкву и добавьте к тесту. Перемешайте.

4. Возьмите форму и промажьте ее сливочным маслом, затем присыпьте тонким слоем муки. Выложите тесто в форму и разровняйте его.

5. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–40 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

6. Отставьте пирог до полного остывания. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube