Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт

Этот рецепт рассчитан на две порции Фото: depositphotos.com

"Всего 10 минут – и шоколад готов", – уточнила кулинарный блогер.

Ингредиенты (на порцию для двоих):

600 мл молока (или смешать воду с молоком в соотношении 1:1);

2 ст. л. какао;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. с горкой крахмала;

взбитые сливки и тертый шоколад (по желанию для декора).

Приготовление:

1. Смешиваем все сухие ингредиенты.

2. Половину молока выливаем в кастрюлю с толстым дном и ставим на медленный огонь. Еще половину молока по чуть-чуть вливаем, постоянно помешивая, в смесь из сухих ингредиентов.

3. В кипящее молоко выливаем, постоянно помешивая, смесь из пункта 2. Варим, пока не загустеет, даем минуту покипеть.

4. Разливаем на порции и украшаем сливками и тертым шоколадом.