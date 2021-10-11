Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт

"Всего 10 минут – и шоколад готов", – уточнила кулинарный блогер.
Ингредиенты (на порцию для двоих):
Приготовление:
1. Смешиваем все сухие ингредиенты.
2. Половину молока выливаем в кастрюлю с толстым дном и ставим на медленный огонь. Еще половину молока по чуть-чуть вливаем, постоянно помешивая, в смесь из сухих ингредиентов.
3. В кипящее молоко выливаем, постоянно помешивая, смесь из пункта 2. Варим, пока не загустеет, даем минуту покипеть.
4. Разливаем на порции и украшаем сливками и тертым шоколадом.
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