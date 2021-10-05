Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"

"Рецепт моих полезных конфет очень прост. Приготовил я их тогда, когда у меня начали пропадать бананы. А я не из тех, кто любит, чтобы портились продукты. Но в том, что бананы начали темнеть, нашел только плюс. Понял, что пошел первый этап ферментации и вкус усилится. Так что если ваши бананы начинают портиться, не переживайте, сделайте из них полезные сладости", – порекомендовал он.

Ингредиенты: любые орехи – 200 г, пюре банана – 70 г, финик свежий – 100 г, шоколад белый – 30 г, банан высушенный – 10 г (перебитый).

Переспелый банан освободить от кожуры, разложить на пергамент на противне. Отправить в духовку, раскаленную до 180 градусов на 20 минут. Перебить банан в пюре.

1 кг свежих бананов порубить, поставить в духовку или в сушилку. Из 1 кг свежих плодов получится около 200 г сухих.

Сушить банан при минимальной температуре – около 60 градусов – 8–10 часов.

После полного высыхания бананы нужно перебить в пыль.

Все ингредиенты, кроме банановой пыли, перебить до однородной массы и сформировать шарики по 50 г. Обкатать их в банановой пыли.