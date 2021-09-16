  "Дмитрий Ильич советует попробовать". Никитюк попросила прислать ей "Гордона в шоколаде"

15 сентября она загрузила в Instagram Stories видео, на котором рассказала о своих любимых Instagram-масках – специальных программах для мобильных телефонов, с помощью которых можно наложить на свое фото или видео опредленные рисунки или визуальные эффекты. Среди этих масок было и изображение Гордона в образе кондитера, который держит коробку конфет "Гордон в шоколаде".

"Дмитрий Ильич лично сам советует мне попробовать и не отвергать его птичье молоко. Дмитрий Ильич, так пришлите мне уже эти конфеты", – попросила Никитюк.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Ведущая также показала еще одну маску – магический шар, который отвечает на любые вопросы. "Дмитрий Ильич, вы мне передадите птичье молоко?" – спросила Никитюк, на что шар ей выдал ответ: "Я устал".

ВИДЕО

На ролике об Instagram-маске с Гордоном Никитюк рассказывает с 40 сек. Видео: ZYUNDEX / YouTube