"Ох…енно!" Morgenshtern попробовал "Гордона в шоколаде". Фото

"Мы говорили о счастье. По-настоящему счастливым может быть человек, только когда поел такие прекрасные конфеты, как "Гордон в шоколаде", – пошутил журналист, вручая рэперу подарок.

"А можно мы одну коробку откроем сейчас и попробуем, мы сделаем реакцию. Бл…, я во сне или чего, почему все так ох…ительно?! Диларка, иди сюда, ты же любишь сладкое", – отреагировал Morgenshtern.

Он открыл коробку и начал пробовать ее содержимое прямо во время записи интервью.

"Давай, делаем реакцию на "Гордона в шоколаде", бл…дь! А что там внутри? Птичье молоко? Не, вкусно, реально. Ох…енно!" – заявил рэпер, попробовав конфету.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube