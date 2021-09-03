"Ох…енно!" Morgenshtern попробовал "Гордона в шоколаде". Фото

"Мы говорили о счастье. По-настоящему счастливым может быть человек, только когда поел такие прекрасные конфеты, как "Гордон в шоколаде", – пошутил журналист, вручая рэперу подарок.
"А можно мы одну коробку откроем сейчас и попробуем, мы сделаем реакцию. Бл…, я во сне или чего, почему все так ох…ительно?! Диларка, иди сюда, ты же любишь сладкое", – отреагировал Morgenshtern.
Он открыл коробку и начал пробовать ее содержимое прямо во время записи интервью.
"Давай, делаем реакцию на "Гордона в шоколаде", бл…дь! А что там внутри? Птичье молоко? Не, вкусно, реально. Ох…енно!" – заявил рэпер, попробовав конфету.
"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
Конфеты "Гордон в шоколаде" впервые появились в украинских магазинах в начале апреля 2021 года. По словам журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, эти конфеты сделаны из натурального сырья. "Почему они особенные? Потому что срок хранения, в отличие от остальных, всего месяц, а не от полугода до года – вы понимаете, почему они так долго хранятся? [Здесь] все полностью натуральное – натуральный шоколад, натуральное птичье молоко, и поэтому они такие вкусные. Даже если вы понюхаете коробку, не открывая ее, вы уже почувствуете запах настоящего шоколада. Это то, за что не стыдно", – отметил он, анонсируя выпуск продукции.
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.