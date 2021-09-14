"Леся, когда ты решишься сделать себе сиськи?" Никитюк показала откровенное декольте и длинные ноги

В первом посте она показала, как выглядела до облачения в вечерний наряд, во втором –выложила фотосессию в этом же платье из женского туалета на церемонии награждения блогеров.

Видео 33-летней Никитюк набрало больше 270 тыс. просмотров, фото – свыше 55 тыс. лайков.

"Шикарно, ноги – огонь, Леся – богиня", – прокомментировала anyakozar.

"Это слишком красиво, аж глазам больно"!" – призналась olga.kirichek.lv.

"Леся, когда ты решишься сделать себе сиськи?" – спросила elena.galeta.

"Какая ты крутая. И про что эти мужики думают, куда смотрят, когда тут такая красота?" – написала oksanagl_.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".