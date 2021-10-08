Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
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"Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Перед приготовления теста тыкву необходимо натереть на терке
Перед приготовления теста тыкву необходимо натереть на терке
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 8 октября на своем канале в YouTube разместила видеорецепт приготовления хлеба из тыквы.

"Получается очень вкусный домашний хлеб, и готовится очень просто. Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру", – описала вкус выпечки блогер.

Для приготовления понадобятся:

  • 200 мл воды; 
  • 1 ст. л. сахара; 
  • 10 г прессованных дрожжей;
  • 400 г муки;
  • 200 г тыквы; 
  • 1 ч. л. соли;
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 200 г тыквы;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • специи по вкусу.

Сначала тыкву надо натереть на мелкой терке, добавить соль и оставить, чтобы она пустила сок. 

"В миску наливаем едва теплую воду, добавляем сахар и дрожжи, перемешиваем, затем насыпаем 4 ст. л. просеянной муки и замешиваем жидкое тесто, как на блинчики. Опару оставляем в теплом месте на 30 минут", – рассказала эксперт.

В готовую опару добавляем тыкву, отжав рукой сок, перемешиваем и высыпаем оставшуюся муку. 

"Важно, чтобы тесто было густым, потому что тыква пускает сок. Долго месить не нужно. Затем смазываем поверхность теста одной столовой ложкой растительного масла и оставляем в теплом месте на полтора часа", – отметила кулинарный эксперт.

Из поднявшегося теста формируем круглый хлеб, смазав рабочую поверхность растительным маслом. Перед выпеканием сырой хлеб нужно слегка посыпать мукой и сделать надрезы ножом, а затем оставить его на 30 минут подниматься в теплом месте.

Выпекать хлеб необходимо в форме, застеленной пергаментом, в течение 40 минут при температуре 200 °C. 

"Как видите, сделать домашний ароматный хлеб очень просто. Его аромат и вкус не сравнятся с магазинным", – резюмировала Цвит.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTub
Теги: хлеб, кулинария, десерт, рецепт, тыква
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