  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами

"Сейчас сезон грибов. Хочу поделиться рецептом любимого семейного блюда. Приготовление не занимает много времени, но получается действительно вкусно", – описала блюдо кулинарный блогер.
Для приготовления понадобится:
"Жарим на растительном масле лук до золотистого цвета. Когда лук поджарится, добавляем отваренные измельченные грибы – подойдут любые на ваш вкус, перемешиваем и еще немного тушим все вместе", – описала процесс Цвит.
Далее в заранее приготовленное картофельное пюре добавляется одно яйцо, мука и замешивается тесто.
"Картофельное тесто не должно быть слишком твердым – необходимо сделать такую массу, чтобы держала форму и из нее можно было сформировать гнезда", – посоветовала эксперт.
Готовые гнезда необходимо переложить в форму для выпекания и разложить в углубления поджаренные с луком грибы, стараясь наполнить гнезда максимально.
"Далее делаем заливку. Для этого соединяем пол-литра воды с солью, одну столовую ложку томатной пасты и полстакана сливок, перемешиваем до однородности и осторожно заливаем картофельные гнезда, чтобы заливка не попала внутрь", – объяснила кулинарный эксперт.
Выпекать картофельные гнезда с грибами необходимо в разогретой до 200 °C духовке в течение 20 минут.