Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2021
 
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"Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами

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Картофельные гнезда с грибами запекаются около 20 минут в духовке
Картофельные гнезда с грибами запекаются около 20 минут в духовке
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 15 сентября на своем канале в YouTube разместила видеорецепт приготовления картофельных гнезд с грибами.

"Сейчас сезон грибов. Хочу поделиться рецептом любимого семейного блюда. Приготовление не занимает много времени, но получается действительно вкусно", – описала блюдо кулинарный блогер.

Для приготовления понадобится:

  • один килограмм картофеля;
  • одно яйцо;
  • 500 граммов грибов;
  • 400 граммов муки;
  • одна луковица;
  • три столовые ложки растительного масла.

"Жарим на растительном масле лук до золотистого цвета. Когда лук поджарится, добавляем отваренные измельченные грибы – подойдут любые на ваш вкус, перемешиваем и еще немного тушим все вместе", – описала процесс Цвит. 

Далее в заранее приготовленное картофельное пюре добавляется одно яйцо, мука и замешивается тесто.

"Картофельное тесто не должно быть слишком твердым – необходимо сделать такую массу, чтобы держала форму и из нее можно было сформировать гнезда", – посоветовала эксперт.

Готовые гнезда необходимо переложить в форму для выпекания и разложить в углубления поджаренные с луком грибы, стараясь наполнить гнезда максимально.

"Далее делаем заливку. Для этого соединяем пол-литра воды с солью, одну столовую ложку томатной пасты и полстакана сливок, перемешиваем до однородности и осторожно заливаем картофельные гнезда, чтобы заливка не попала внутрь", – объяснила кулинарный эксперт.

Выпекать картофельные гнезда с грибами необходимо в разогретой до 200 °C духовке в течение 20 минут.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: кулинария, рецепт
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