  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы

Для приготовления понадобятся:

400 г баклажанов;

три зубчика чеснока;

3 ст. л. кунжутной пасты;

1 ч. л. копченой паприки;

3 ст. л. лимонного сока;

свежий кориандр, кедровый орех, соль, перец по вкусу.

Баклажаны надо разрезать пополам, отрезать кончики, смазать растительным маслом и выложить на застеленный пергаментом противень. Выпекают овощи в течение 40 минут при температуре 220 ºC.

После запекания из баклажанов нужно извлечь мякоть, переложить в тарелку, добавить копченую паприку, лимонный сок, чеснок и кунжутную пасту, а потом слегка измельчить все блендером, не стремясь довести массу до однородности.

По словам супруги Влада Ямы, кунжутную пасту можно приготовить дома, слегка поджарив на сковородке кунжутные семена, а затем измельчив их в блендере.

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