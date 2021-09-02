  Семь рецептов смузи

Смузи можно приготовить из киви, авокадо, яблок Фото: depositphotos.com

Способ приготовления любого смузи очень простой – все указанные в рецепте ингредиенты нужно помыть, очистить, нарезать и измельчить в блендере.

Смузи из киви

В блендере необходимо измельчить одно несладкое яблоко, два киви среднего размера, добавить один пучок петрушки и 150 мл воды.

Смузи из брокколи

В блендере взбивается три соцветия брокколи среднего размера, два яблока среднего размера, один лимон. В емкость для взбивания необходимо добавить 200 мл воды.

Смузи из грейпфрута

В блендере взбивается небольшая часть корня свежего имбиря, половина большого грейпфрута, пучок шпината и 150 мл воды.

Смузи из ананаса

Одну чашку (200 мл) нарезанного кусочками свежего ананаса нужно взбить с одним киви, небольшим лимоном и 150 мл воды.

Смузи из авокадо

В чаше блендера взбиваем нарезанный кусочками авокадо, половину яблока, четвертую часть лимона (можно с кожурой) и 200 мл воды.

Смузи из яблок

Одно яблоко нужно измельчить в блендере вместе с ломтиком лимона (можно с кожурой), листьями салата, половиной чайной ложки корицы, одной столовой ложкой семян льна и 150 мл воды.

Смузи из сельдерея

В блендере нужно взбить два стебля сельдерея, одно яблоко, добавить киви, одну столовую ложку семян тыквы и немного воды.

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