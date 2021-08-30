Как приготовить курицу в духовке: четыре лучших рецепта

Курицу можно запекать в духовке на "солевом пляже" и даже усадив на банку Фото: depositphotos.com

Как приготовить вкусную курицу в духовке, показала кулинарный Instagram- блогер ksusha_kulinar.

Для приготовления понадобятся:

целая куриная тушка;

оливковое масло;

1 ч. л. копченой паприки;

1 ч. л. пряной брусники;

1 ч. л. саванской соли;

сливочное масло;

1 ч. л. лимонного сока.

Перед приготовлением курицу необходимо смазать оливковым маслом и лимонным соком, затем смешать все специи и нанести на тушку курицы, оставив пропитываться на час. Перед запеканием под кожицу курицы нужно положить два кусочка сливочного масла.

Запекать тушку курицы эксперт рекомендует в специальной форме, не накрывая крышкой, в течение 60 минут при температуре 200 °C.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РЕЦЕПТЫ * КУЛИНАРИЯ * ПП (@ksusha_kulinar)

Рецепт курицы на банке обнародован в кулинарном Instagram-блоге kotletaru.

Чтобы приготовить маринад для курицы, необходимо смешать с растительным маслом равные части соли, перца, куркумы, сладкой и копченой паприки, сушеного чеснока. Этим маринадом нужно натереть курицу снаружи и внутри, а потом оставить пропитываться на 30 минут.

"Затем заливаем кипятком до середины стеклянную банку, усаживаем сверху курицу, наливаем немного воды на противень и оборачиваем фольгой кончики крыльев", – говорится в инструкции.

Запекать курицу нужно около часа при температуре 180 °C, периодически доставая ее из духовки, чтобы смазать маринадом и по необходимости долить воду на противень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Еда/Рецепты/Кулинария (@kotletaru)

Рецепт приготовления курицы на соли обнародовала Instagram-блогер yulya_pp_minus50.

Для приготовления понадобятся:

1 кг соли;

куриная тушка;

специи по вкусу (черный молотый перец, копченая паприка и гранулированный чеснок).

Перед приготовлением блогер рекомендует высушить курицу бумажным полотенцем и натереть специями. Затем в форму для запекания насыпать соль и разровнять ее.

"Кладем курицу на "солевой пляж" и отправляем в духовку на час "загорать" при температуре 180 °С . Жир весь стекает в соль, и курочка получается совсем не жирная. Смысл рецепта в том, что в духовке создается "соляная сауна". Соль забирает из кожи влагу, она становится сухой и хрустящей и укрывает курицу как пергамент, не давая влаге испариться из мяса", – описала процесс кулинарный блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •РЕЦЕПТЫ•СЕМЬЯ•LIFE•STORIES (@yulya_pp_minus50)

Как приготовить в духовке курицу в вине, рассказано в кулинарном Instagram-блоге sovkusom_ru.

Для этого понадобятся:

1,2 кг курицы;

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

100 г бекона;

две луковицы;

200 г шампиньонов;

20 г сливочного масла;

20 г томатной пасты;

2 ст. л. пшеничной муки;

250 мл куриного бульона;

300 мл красного вина;

розмарин по вкусу.

Курицу перед приготовлением необходимо натереть солью и черным перцем и оставить на 30 минут пропитываться. Спустя это время ее предстоит целиком обжарить до золотистой корочки и переложить в блюдо для запекания.

"В сковороде, где жарилась курица, обжарьте нарезанный кубиками бекон, добавьте нарезанный полукольцами лук, нарезанную крупными кольцами морковь и грибы. Когда овощи немного ужарятся, добавьте сливочное масло и томатную пасту, тщательно перемешайте. Отодвиньте овощи в сторону и всыпьте в сковороду муку. Еще раз перемешайте и готовьте в течение пяти минут. Содержимое сковороды выложите к курице – в форму для запекания. Влейте бульон, красное вино, добавьте сверху пару веточек розмарина. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку", – говорится в рецепте.

Первые 60 минут курицу необходимо запекать при при 190 °С, а затем еще час при такой же температуре, но уже без фольги.