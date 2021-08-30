Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2021
 
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Как приготовить курицу в духовке: четыре лучших рецепта

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Курицу можно запекать в духовке на "солевом пляже" и даже усадив на банку
Курицу можно запекать в духовке на "солевом пляже" и даже усадив на банку
Фото: depositphotos.com

Издание "ГОРДОН" предлагает подборку из четырех лучших рецептов приготовления курицы в духовке.

Как приготовить вкусную курицу в духовке, показала кулинарный Instagram- блогер ksusha_kulinar. 

Для приготовления понадобятся: 

  • целая куриная тушка; 
  • оливковое масло; 
  • 1 ч. л. копченой паприки; 
  • 1 ч. л. пряной брусники;
  • 1 ч. л. саванской соли; 
  • сливочное масло;
  • 1 ч. л. лимонного сока.

Перед приготовлением курицу необходимо смазать оливковым маслом и лимонным соком, затем смешать все специи и нанести на тушку курицы, оставив пропитываться на час. Перед запеканием под кожицу курицы нужно положить два кусочка сливочного масла. 

Запекать тушку курицы эксперт рекомендует в специальной форме, не накрывая крышкой, в течение 60 минут при температуре 200 °C.

Рецепт курицы на банке обнародован в кулинарном Instagram-блоге kotletaru.

Чтобы приготовить маринад для курицы, необходимо смешать с растительным маслом равные части соли, перца, куркумы, сладкой и копченой паприки, сушеного чеснока. Этим маринадом нужно натереть курицу снаружи и внутри, а потом оставить пропитываться на 30 минут. 

"Затем заливаем кипятком до середины стеклянную банку, усаживаем сверху курицу, наливаем немного воды на противень и оборачиваем фольгой кончики крыльев", – говорится в инструкции.

Запекать курицу нужно около часа при температуре 180 °C, периодически доставая ее из духовки, чтобы смазать маринадом и по необходимости долить воду на противень.

Рецепт приготовления курицы на соли обнародовала Instagram-блогер  yulya_pp_minus50.

Для приготовления понадобятся:

  • 1 кг соли;
  • куриная тушка;
  • специи по вкусу (черный молотый перец, копченая паприка и гранулированный чеснок). 

Перед приготовлением блогер рекомендует высушить курицу бумажным полотенцем и натереть специями. Затем в форму для запекания насыпать соль и разровнять ее. 

"Кладем курицу на "солевой пляж" и отправляем в духовку на час "загорать" при температуре 180 °С . Жир весь стекает в соль, и курочка получается совсем не жирная. Смысл рецепта в том, что в духовке создается "соляная сауна". Соль забирает из кожи влагу, она становится сухой и хрустящей и укрывает курицу как пергамент, не давая влаге испариться из мяса", – описала процесс кулинарный блогер.

Как приготовить в духовке курицу в вине, рассказано в кулинарном Instagram-блоге sovkusom_ru.

Для этого понадобятся: 

  • 1,2 кг курицы; 
  • соль по вкусу; 
  • черный молотый перец по вкусу; 
  • 100 г бекона; 
  • две луковицы; 
  • 200 г шампиньонов; 
  • 20 г сливочного масла; 
  • 20 г томатной пасты; 
  • 2 ст. л. пшеничной муки; 
  • 250 мл куриного бульона; 
  • 300 мл красного вина; 
  •  розмарин по вкусу.

Курицу перед приготовлением необходимо натереть солью и черным перцем и оставить на 30 минут пропитываться. Спустя это время ее предстоит целиком обжарить до золотистой корочки и переложить в блюдо для запекания.

"В сковороде, где жарилась курица, обжарьте нарезанный кубиками бекон, добавьте нарезанный полукольцами лук, нарезанную крупными кольцами морковь и грибы. Когда овощи немного ужарятся, добавьте сливочное масло и томатную пасту, тщательно перемешайте. Отодвиньте овощи в сторону и всыпьте в сковороду муку. Еще раз перемешайте и готовьте в течение пяти минут. Содержимое сковороды выложите к курице  в форму для запекания. Влейте бульон, красное вино, добавьте сверху пару веточек розмарина. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку", – говорится в рецепте.

Первые 60 минут курицу необходимо запекать при при 190 °С, а затем еще час при такой же температуре, но уже без фольги. 

Теги: вино, соль, мясо, кулинария, рецепт, рецепты, курица
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