Как приготовить курицу в духовке: четыре лучших рецепта

Как приготовить вкусную курицу в духовке, показала кулинарный Instagram- блогер ksusha_kulinar.
Для приготовления понадобятся:
Перед приготовлением курицу необходимо смазать оливковым маслом и лимонным соком, затем смешать все специи и нанести на тушку курицы, оставив пропитываться на час. Перед запеканием под кожицу курицы нужно положить два кусочка сливочного масла.
Запекать тушку курицы эксперт рекомендует в специальной форме, не накрывая крышкой, в течение 60 минут при температуре 200 °C.
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Рецепт курицы на банке обнародован в кулинарном Instagram-блоге kotletaru.
Чтобы приготовить маринад для курицы, необходимо смешать с растительным маслом равные части соли, перца, куркумы, сладкой и копченой паприки, сушеного чеснока. Этим маринадом нужно натереть курицу снаружи и внутри, а потом оставить пропитываться на 30 минут.
"Затем заливаем кипятком до середины стеклянную банку, усаживаем сверху курицу, наливаем немного воды на противень и оборачиваем фольгой кончики крыльев", – говорится в инструкции.
Запекать курицу нужно около часа при температуре 180 °C, периодически доставая ее из духовки, чтобы смазать маринадом и по необходимости долить воду на противень.
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Рецепт приготовления курицы на соли обнародовала Instagram-блогер yulya_pp_minus50.
Для приготовления понадобятся:
Перед приготовлением блогер рекомендует высушить курицу бумажным полотенцем и натереть специями. Затем в форму для запекания насыпать соль и разровнять ее.
"Кладем курицу на "солевой пляж" и отправляем в духовку на час "загорать" при температуре 180 °С . Жир весь стекает в соль, и курочка получается совсем не жирная. Смысл рецепта в том, что в духовке создается "соляная сауна". Соль забирает из кожи влагу, она становится сухой и хрустящей и укрывает курицу как пергамент, не давая влаге испариться из мяса", – описала процесс кулинарный блогер.
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Как приготовить в духовке курицу в вине, рассказано в кулинарном Instagram-блоге sovkusom_ru.
Для этого понадобятся:
Курицу перед приготовлением необходимо натереть солью и черным перцем и оставить на 30 минут пропитываться. Спустя это время ее предстоит целиком обжарить до золотистой корочки и переложить в блюдо для запекания.
"В сковороде, где жарилась курица, обжарьте нарезанный кубиками бекон, добавьте нарезанный полукольцами лук, нарезанную крупными кольцами морковь и грибы. Когда овощи немного ужарятся, добавьте сливочное масло и томатную пасту, тщательно перемешайте. Отодвиньте овощи в сторону и всыпьте в сковороду муку. Еще раз перемешайте и готовьте в течение пяти минут. Содержимое сковороды выложите к курице – в форму для запекания. Влейте бульон, красное вино, добавьте сверху пару веточек розмарина. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку", – говорится в рецепте.
Первые 60 минут курицу необходимо запекать при при 190 °С, а затем еще час при такой же температуре, но уже без фольги.
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