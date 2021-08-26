Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2021
 
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Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Клопотенко, если перед запеканием смазать зерна сливочными маслом, то кукуруза будет более нежной
По словам Клопотенко, если перед запеканием смазать зерна сливочными маслом, то кукуруза будет более нежной
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт, шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко разместил на своем сайте пошаговый рецепт приготовления запеченной кукурузы с салями и пармезаном.

Для приготовления понадобятся: 

  • два кочана кукурузы;
  • 50 г сливочного масла;
  • 16 кусочков салями;
  • 2 ст. л. тертого пармезана.

"Отрежьте основания у початков кукурузы, раскройте их и очистите от рылец. Листья не отделяйте полностью. Натрите зернышки сливочным маслом – оно сделает вкус более нежным. Выложите на кукурузу кусочки салями, заверните кочаны в листья", – описал процесс приготовления эксперт.

По словам шеф-повара, колбаса во время приготовления придаст кукурузе приятное послевкусие.

Запекать кукурузу необходимо в духовке, разогретой до 180 °C, около 30 минут. Запеченные кочаны необходимо очистить от листьев и посыпать пармезаном.

https://www.facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko/posts/4447745642013066

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: кукуруза, кулинария, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты
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