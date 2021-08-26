Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко

По словам Клопотенко, если перед запеканием смазать зерна сливочными маслом, то кукуруза будет более нежной Фото: depositphotos.com

Для приготовления понадобятся:

два кочана кукурузы;

50 г сливочного масла;

16 кусочков салями;

2 ст. л. тертого пармезана.

"Отрежьте основания у початков кукурузы, раскройте их и очистите от рылец. Листья не отделяйте полностью. Натрите зернышки сливочным маслом – оно сделает вкус более нежным. Выложите на кукурузу кусочки салями, заверните кочаны в листья", – описал процесс приготовления эксперт.

По словам шеф-повара, колбаса во время приготовления придаст кукурузе приятное послевкусие.

Запекать кукурузу необходимо в духовке, разогретой до 180 °C, около 30 минут. Запеченные кочаны необходимо очистить от листьев и посыпать пармезаном.