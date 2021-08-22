Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2021
 
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"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде

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Клопотенко: Сладкий унаги сделает реальность нежной, а вся грубость водки исчезнет во время запекания
Клопотенко: Сладкий унаги сделает реальность нежной, а вся грубость водки исчезнет во время запекания
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 21 августа поделился в Instagram рецептом приготовления лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде.

"Ноты сердца: [соус] унаги и лайм. В качестве алкоголя – водка. Звучит, возможно, и дерзко, но у меня очень крутой и утонченный результат. Сладкий унаги сделает реальность нежной, а вся грубость водки исчезнет во время запекания. У рыбы останется тонкое алкогольно-карамельное ощущение с привкусом лайма", – отметил кулинар.

Для блюда надо взять 250 г лосося и замариновать его на 15 минут в смеси водки (50 мл) и сока одного лайма.

"Маринад сливаем, рыбу смазываем соусом унаги. Унаги есть в каждом магазине сейчас, на крайняк можете просто добавить в соевый соус сахар и загустить его на медленном огне. Печете лосося 10–15 минут при 220 градусах", – рассказал Клопотенко.

Он предложил запечь рыбу в режиме гриля, а готовое блюдо посыпать солью и цедрой лайма.

"Едим и чувствуем благословение Будды", – добавил повар.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: водка, алкоголь, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, лосось, соус
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