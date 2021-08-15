Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?

"По хорошей традиции мы с родителями уже не ходим в ресторан. Нет мест", – говорит он в ролике.

Скриншот: klopotenko / Instagram



В связи с этим Клопотенко порекомендовал заранее бронировать столики в его заведении.

Скриншот: klopotenko / Instagram

