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12 августа, 2021
 
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"Дзен-практика по-украински". Вареники с черной смородиной. Простой рецепт от Клопотенко

Вареники с черной смородиной следует подавать со сметаной
Вареники с черной смородиной следует подавать со сметаной
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 10 августа на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить вареники с черной смородиной

"Когда я был более молодым и менее опытным, то думал, что делать вареники – это долго, сложно и вообще как-то нет. А потом полепил, и нормальная тема вышла. Такая дзен-практика по-украински, мне понравилось. И просто это", – написал он.

Для приготовления понадобятся: 500г смородины, 200г сахара, 300 г муки, 3 ст.л. подсолнечного масла, 180 мл горячей воды, соль и черный перец – по вкусу.

Смородину нужно прогреть на сковороде с сахаром, при этом сахар должен растаять, а ягоды остаться целыми и упругими. Добавить немного черного перца. Муку смешать с подсолнечным маслом, солью и горячей водой. Замесить тугое тесто. Налепить вареники, варить их 6–7 минут.

Подавать с холодной сметаной.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: соль, сахар, вареники, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, масло, перец
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