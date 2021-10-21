  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа

Ольга Сумская рассказала о своих секретах семейного счастья, в том числе кулинарных Фото: olgasumska / Instagram

На эфире 55-летняя актриса готовила лазанью из кабачков и карпаччо из свеклы по своему рецепту. "Чем вы приворожили своего мужа?" – спросили ее ведущие.

"Голубцами! Когда он попробовал мои маленькие голубчики, потерял сознание от счастья. Знаете, друзья, когда твой муж ест борщ или что угодно из того, что вы для него приготовите, и стонет, этот стон и есть настоящая любовь!" – заявила Сумская.

На просьбу актриса тут же воспроизвела этот стон и добавила: "М-м-м. И как же жене это приятно!"

Она подчеркнула, что любит "добавить соли и черного перчика" не только в блюда, которые готовит, но и в супружеские отношения.

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube