  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа

На эфире 55-летняя актриса готовила лазанью из кабачков и карпаччо из свеклы по своему рецепту. "Чем вы приворожили своего мужа?" – спросили ее ведущие.
"Голубцами! Когда он попробовал мои маленькие голубчики, потерял сознание от счастья. Знаете, друзья, когда твой муж ест борщ или что угодно из того, что вы для него приготовите, и стонет, этот стон и есть настоящая любовь!" – заявила Сумская.
На просьбу актриса тут же воспроизвела этот стон и добавила: "М-м-м. И как же жене это приятно!"
Она подчеркнула, что любит "добавить соли и черного перчика" не только в блюда, которые готовит, но и в супружеские отношения.
Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).
За Борисюка, с которым встречалась почти пять лет, актриса вышла замуж в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Это второй брак Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).
В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком.