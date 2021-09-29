  "Я такой несдержанный – могу ударить". Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене

"Иногда на каких-то мероприятиях очень обеспеченные люди под этим делом позволяют себе немного там к Оле... Я такой несдержанный – могу ударить. Ну а чего он лезет – ниже талии руку [кладет]. Я же могу ему сломать..." – заявил Борисюк.

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Контекст:

Сумская вышла замуж за Борисюка в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

Для Борисюка брак с Сумской также является вторым. Первую супруга артиста звали Жанна.