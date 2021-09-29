  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке

По словам Борисюка, Сумская в компании одногруппников пришла в гости к его избраннице, чтобы вместе отпраздновать Новый год.

"Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной. Почему ты со мной не заигрывал?" Я говорю: "Ну понимаешь, ты была дочерью народных артистов. Я не решался подкатывать", – рассказал он.

Борисюк отметил, что отношения с Сумской завязались уже после его развода, но она на тот момент была замужем за актером Евгением Паперным.

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Видео: ЖВЛ / YouTube