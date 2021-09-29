  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке

По словам Борисюка, Сумская в компании одногруппников пришла в гости к его избраннице, чтобы вместе отпраздновать Новый год.
"Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной. Почему ты со мной не заигрывал?" Я говорю: "Ну понимаешь, ты была дочерью народных артистов. Я не решался подкатывать", – рассказал он.
Борисюк отметил, что отношения с Сумской завязались уже после его развода, но она на тот момент была замужем за актером Евгением Паперным.
Сумская вышла замуж за Борисюка в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).