"Живая легенда". Дочь Сумской Паперная показала, как сейчас выглядит ее 71-летний отец

"А вот и доктор Ливси собственной персоной", – написала она.

"Евгений Паперный – живая легенда театра! Всегда любим", – прокомментировал подписчик goshaigosha777.

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – актеры Ольга Сумская (1966) и украинский актер Евгений Паперный (1950) – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная живет в РФ. В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).