"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру

Грудь она прикрыла веткой дерева. Сопонару позировала стоя на белой бетонной полусфере.

"Типа райский сад и Ева-искусительница. А Адам дрыхнет", – прокомментировал подписчик viktor_bondar4uk_.

"В райском саду ходили голышом", – отметил mikhailpanfilenok.

"Нынче роль фигового листка исполняет Photoshop", – написал viktor_bondar4uk_.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.