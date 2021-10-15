"Почему без Натальи?", "Они вычеркнули ее из своей жизни". Ольга Сумская отпраздновала 88-летие мамы без родной сестры

"Самые счастливые мгновения жизни... Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая лета, родная! Моя душа, моя вселенная! Семья в объятиях любви! Спасибо сердечно всем вам, друзья, за теплые поздравления! С праздником!" – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Подписчики поинтересовались, почему на снимках нет сестры Ольги, ее коллеги Натальи Сумской.

"А где же Наталья?" – поинтересовалась lau.103.

"Почему без Натальи?" – спросила allamaiorska.

"Потому что они вычеркнули ее из своей жизни и давно не общаются", – ответила irinachaikina29051998.