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12 января, 2021
 
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"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, у нее есть помощницы, которые помогают убирать в квартире, а приготовлением еды и рабочими вопросами она занимается самостоятельно.

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Сумская: И как бы я какую-то помощницу подпустила?
Сумская: И как бы я какую-то помощницу подпустила?
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская сообщила, что не готова платить $500 (порядка 14 тыс. грн) ассистентке, которая будет помогать ей носить сумку, заваривать чай и отвечать на телефонные звонки. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло 9 января на YouTube-канале украинской певицы Ольги Горбачевой.

"Подошла ко мне недавно девчоночка: "Возьмите меня на работу". "Какую ты зарплату хочешь?" – "$500 меня устроит". – "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай и буду носить сумочку", – заявила актриса.

Сумская призналась, что также не пользуется услугами помощницы по хозяйству, которая бы готовила вместо нее.

"Я кайфую от состояния домохозяйки, которая варит борщ для своих близких. И ничего героического в этом нет. И как бы я какую-то помощницу подпустила? Она же сделает, что [муж Виталий] Борисюк есть не будет! Зачем мне это надо? Поэтому никого не подпускаю. Да, у меня сейчас есть помощницы, они хотя бы убирают нашу квартиру", – рассказала Сумская.

ВИДЕО
Видео: Ольга Горбачева / YouTube

Сумская родилась во Львове. Она – обладательница званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). 

Сумская замужем за актером Виталием Борисюком. Супруги вместе с 1996 года. У пары есть 18-летняя дочь Анна.

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть 30-летняя дочь Антонина Паперная.

Теги: Ольга Сумская, актриса
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