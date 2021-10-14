"Ее не стало очень быстро, среди ночи". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье

"У нее был менингит. Когда ей было два года, она очень сильно простудилась. Была еще какая-то инфекция. Ее не стало очень быстро, среди ночи. У нас разница два года. Мне тогда было четыре. Я помню ту ночь очень хорошо. Но я в то время мало чего понимала, что и почему так произошло... Мы с ней были очень похожи", – рассказала Онуфрийчук.

По словам телеведущей, это стало толчком к разводу родителей. Онуфрийчук отметила, что ее отец был весь в работе, у него были другие женщины.

"То, что мама была у отца не единственной, тоже было толчком к разводу", – сказала она.

Телеведущая рассказала, что у ее отца были проблемы со здоровьем: он перенес два инсульта и сложную операцию на голове. После этого, как объяснила она, мужчина стал мало общаться с кем-либо.