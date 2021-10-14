"Почти три часа вопросов". Собчак пожаловалась на допрос по делу о смертельном ДТП

"Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи", – написала она.

Контекст:

Об аварии с участием автомобиля Собчак СМИ сообщили 10 октября. Происшествие случилось возле Сочи, на на трассе Адлер – Красная Поляна. Telegram-канал "112" писал, что Mercedes S500, в котором находилась телеведущая, выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. По данным "Интерфакса", двое людей из Volkswagen скончались. 11 октября Собчак в своем Telegram-канале заявила, что погиб один человек.

Автомобиль не принадлежит Собчак, он был арендован. За рулем находился водитель. В результате аварии телеведущая получила сотрясение мозга.