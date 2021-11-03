  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера

"Вкусное и полезное печенье на цельнозерновой муке с овсяными хлопьями. Очень популярное в Англии. Оно является практически основой ежедневной жизни англичан. Название "пищеварительное" печенье получило в результате перевода с английского фразы digestive biscuits", – написала эксперт.

Для приготовления понадобится (на девять штук):

одно яйцо;

120 г пшеничной цельнозерновой муки;

100 г овсяных хлопьев;

80 г сливочного масла комнатной температуры;

40 г сахара;

0.5 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли.

В самом начале необходимо венчиком взбить сахар с яйцом, добавить овсяные хлопья, муку, соль и разрыхлитель, размешать, затем добавить сливочное масло и замесить тесто. Его раскатываем в лист толщиной 1 см и придаем ему квадратную форму, а после разрезаем на девять равных частей.

Выпекать печенье необходимо на застеленном пергаментной бумагой противне в разогретой до 180 °С духовке около 15 минут.

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