Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
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"Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте

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Яблоки сперва нужно нарезать мелкими дольками
Яблоки сперва нужно нарезать мелкими дольками
Фото: depositphotos.com

Авторы кулинарного YouTube-блога Super Kelinchak 27 октября опубликовали на своем канале видеорецепт приготовления жареных на сковородке яблок под тестом.

Авторы ролика рекомендуют готовить это блюдо на завтрак.

"Обжарьте яблоки в масле и вы будете в восторге от этого. Вкуснятина", – говорится в описании.

Для приготовления блюда необходимо нарезать мелкими дольками два яблока, на сковороду положить 20 г сливочного масла, растопить его, а затем добавить яблоки, посыпав их двумя столовыми ложками сахара.

Жарить их нужно в течение пяти минут на мелком огне, помешивая.

После этого в емкости венчиком нужно взбить два яйца, 60 г сахара и 50 мл растительного масла, а затем добавить 100 мл кефира, 150 г муки и одну чайную ложку разрыхлителя и еще раз перемешать.

Готовое тесто необходимо вылить на подрумянившиеся яблоки и оставить готовиться на медленном огне еще пять минут, накрыв сковородку крышкой.

Готовое блюдо нужно переложить на тарелку, а перед подачей посыпать сахарной пудрой.

ВИДЕО
Видео: SUPER KELINCHAK / YouTube
Теги: кулинария, десерт, рецепт
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