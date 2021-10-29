  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте

Авторы ролика рекомендуют готовить это блюдо на завтрак.

"Обжарьте яблоки в масле и вы будете в восторге от этого. Вкуснятина", – говорится в описании.

Для приготовления блюда необходимо нарезать мелкими дольками два яблока, на сковороду положить 20 г сливочного масла, растопить его, а затем добавить яблоки, посыпав их двумя столовыми ложками сахара.

Жарить их нужно в течение пяти минут на мелком огне, помешивая.

После этого в емкости венчиком нужно взбить два яйца, 60 г сахара и 50 мл растительного масла, а затем добавить 100 мл кефира, 150 г муки и одну чайную ложку разрыхлителя и еще раз перемешать.

Готовое тесто необходимо вылить на подрумянившиеся яблоки и оставить готовиться на медленном огне еще пять минут, накрыв сковородку крышкой.

Готовое блюдо нужно переложить на тарелку, а перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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