"Получилось зашибись". Клопотенко предложил рецепт печеных яблок с оригинальной начинкой

"Раньше я готовил яблоки с творогом. Потом меня взбесило, что я делаю одно и то же, и я приготовил яблоки со сгущенкой. Потом меня взбесило, что в яблоках со сгущенкой нет чего-то высокого, и я добавил соль. Получилось зашибись. Просто, понятно, с маленьким твистом, который способно принять общество", – написал он.

Эксперт отметил, что яблоки по его рецепту нужно запекать в течение 20 минут при 180 ˚С.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)