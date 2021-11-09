Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2021
 
Новости

Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Плюшки следует выпекать при температуре 180 200 градусов
Плюшки следует выпекать при температуре 180–200 градусов
bruhunova / instagram.com

Жена российского шоумена Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова, 7 ноября опубликовала в Instagram рецепт плюшек.

"Плюшками балуемся?!" – спросила она.

Брухунова разделила рецепт на два этапа. Первый – приготовление опары для теста. Для этого нужно смешать 250 мл молока, 100 г сахара и 7 г дрожжей. Оставить получившуюся массу в теплом месте. Через 15 минут на ней должна образоваться шапочка. Добавить туда 50 г сливочного масла, яйцо, 450–600 г муки.

Должно получиться мягкое, не липнущее к рукам тесто. Убрать его в теплое место на 1–1,5 часа, чтобы масса поднялась. Разделить ее на 10 частей, каждую из которых раскатать в овал, смазать растительным маслом, посыпать сахаром, скатать в рулет и сделать на нем надрез.

Плюшки оставить на 15 минут под полотенцем, чтобы они выросли в размерах. Затем смазать их яйцом и отправить в духовку на 15–20 минут. Выпекать при температуре 180–200 градусов.

Контекст:

Брухунова работала помощницей в театре Петросяна. Они тайно поженились в декабре 2019 года13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына

Теги: молоко, Евгений Петросян, сахар, Татьяна Брухунова, рецепт, рецепты, масло
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сладуны". Каменских крупным планом показала страстный поцелуй с оголенным Потапом
"Сладуны". Каменских крупным планом показала страстный поцелуй с оголенным Потапом
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе
"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе
"Женщина-кошка". Тина Кароль показала свои "живые" снимки
"Женщина-кошка". Тина Кароль показала свои "живые" снимки
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS