Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна

"Плюшками балуемся?!" – спросила она.

Брухунова разделила рецепт на два этапа. Первый – приготовление опары для теста. Для этого нужно смешать 250 мл молока, 100 г сахара и 7 г дрожжей. Оставить получившуюся массу в теплом месте. Через 15 минут на ней должна образоваться шапочка. Добавить туда 50 г сливочного масла, яйцо, 450–600 г муки.

Должно получиться мягкое, не липнущее к рукам тесто. Убрать его в теплое место на 1–1,5 часа, чтобы масса поднялась. Разделить ее на 10 частей, каждую из которых раскатать в овал, смазать растительным маслом, посыпать сахаром, скатать в рулет и сделать на нем надрез.

Плюшки оставить на 15 минут под полотенцем, чтобы они выросли в размерах. Затем смазать их яйцом и отправить в духовку на 15–20 минут. Выпекать при температуре 180–200 градусов.