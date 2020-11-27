"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом

75-летний российский артист Евгений Петросян 27 ноября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в пальто, шляпе и подвернутых клетчатых брюках.
Модный образ артист дополнил шарфом.
"Гуляю под дождем", – подписал он фото.
"Какой импозантный мужчина", – отреагировали на фото пользователи сети.
"Красавчик! Повезло с женой", – комментируют фото поклонники.
"Очень модный и стильный", – оценили образ артиста фолловеры.
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Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса.
В декабре 2019 года Петросян тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала помощница Татьяна Брухунова. Об их свадьбе сообщило издание "Kp.ru", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".
23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию.
16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.
До брака с Брухуновой шоумен был женат на Степаненко. Пара зарегистрировала отношения в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.