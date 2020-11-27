"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом

Российский артист Евгений Петросян поделился с подписчиками новым снимком, сделанным во время прогулки под дождем.

Петросян родился в 1945 году Фото: petrosyanevgeny / Instagram

75-летний российский артист Евгений Петросян 27 ноября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в пальто, шляпе и подвернутых клетчатых брюках.

Модный образ артист дополнил шарфом.

"Гуляю под дождем", – подписал он фото.

"Какой импозантный мужчина", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Красавчик! Повезло с женой", – комментируют фото поклонники.

"Очень модный и стильный", – оценили образ артиста фолловеры.

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Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса.

В декабре 2019 года Петросян тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала помощница Татьяна Брухунова. Об их свадьбе сообщило издание "Kp.ru", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию.

16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на Степаненко. Пара зарегистрировала отношения в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.