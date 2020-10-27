Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot

Российский юморист Евгений Петросян обратился за помощью к медикам, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Российский юморист Евгений Петросян был госпитализирован на "скорой" с подозрением на COVID-19. Об этом 27 октября со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал Life Shot.

Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 октября COVID-19 в мире диагностировали более чем у 43,5 млн человек. Умерло 1,16 млн инфицированных, выздоровело 29,2 млн.

В России количество заразившихся коронавирусом достигло 1,5 млн человек, из которых более 26 тыс. умерли.