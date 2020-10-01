"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". 75-летний Петросян показал тренировку в спортзале

По словам 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна, с помощью тренировок он пытается противостоять возрасту.

75-летний российский юморист Евгений Петросян 30 сентября в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен во время занятий в тренажерном зале.

На видео Петросян продемонстрировал упражнения с гантелями, показал, как делает растяжку и учится подтягиваться с помощью тренажера.

"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!" – подписал ролик артист.

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

В декабре 2019 года Петросян тайно женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию.

16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.

До брака с Брухуновой шоумен был женат четыре раза.