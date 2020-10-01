"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". 75-летний Петросян показал тренировку в спортзале

75-летний российский юморист Евгений Петросян 30 сентября в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен во время занятий в тренажерном зале.
На видео Петросян продемонстрировал упражнения с гантелями, показал, как делает растяжку и учится подтягиваться с помощью тренажера.
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!" – подписал ролик артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Очереднои * репортаж с моих занятии * ЛФК в замечательнои * клинике, которая так и называется: "Открытая клиника". Со мнои * занимается кандидат медицинских наук Роман Стерхов. Спортсмен я незнатныи * , поэтому спасибо ему за долготерпение. Правда, нагрузки он стал мне увеличивать чаще. Так что, сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь! #евгении * петросян #петросян #народныи * артист #спорт #открытаяклиника @openclinic
Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.
В декабре 2019 года Петросян тайно женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".
23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию.
16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.
До брака с Брухуновой шоумен был женат четыре раза.